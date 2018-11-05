上週外資在集中市場買超198.35億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所5日公告，上週（10月29日~11月2日）外資在集中市場買超為198.35億元，另統計自2018年年初至11月2日止，累計賣超為2,890.25億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆1,237.91億元新台幣，占全體上市股票市值的40.71%，較10月26日的11兆4,809.31億元新台幣，增加6,428.60億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進79,116千股，賣出41,910千股，買超37,206千股。

第二名：群創：買進123,246千股，賣出90,614千股，買超32,632千股。

第三名：台達電：買進55,452千股，賣出28,503千股，買超26,949千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進225,065千股，賣出277,526千股，賣超52,461千股。

第二名：晶電：買進28,752千股，賣出51,772千股，賣超23,020千股。

第三名：中信金：買進81,990千股，賣出97,430千股，賣超15,440千股。