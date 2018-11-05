中華電信四度蟬聯「世界品牌獎」 台灣電信業者唯一獲獎

「世界品牌論壇」(World Branding Forum)近日於倫敦公佈2018-2019年全球「世界品牌獎」（World Branding Awards）得獎名單，共計來自49國、351項品牌榮獲國際、區域與國家品牌獎。中華電信以優異的品牌價值及全國聲望，再獲國際肯定，四度蟬聯台灣「國家品牌獎」（Brand of the Year Award），成為唯一獲獎的台灣電信業者。
中華電信董事長鄭優表示：「中華電信感到非常榮幸，能在眾多品牌中脫穎而出，四度蟬聯世界品牌獎的台灣國家品牌獎。由於科技進步使生活形態不斷改變，中華電信近年來積極以智慧家庭、數位生活為核心，不斷創新品牌內涵，為客戶提供最佳使用體驗。以數位門市的轉型為例，2017年，我們的數位門市業務量較2016年提升1.1倍，至2018年，數位門市業務量持續成長，預計將較2017年成長2倍，展現公司數位轉型的成效。另外，我們積極發展與數位生活相關的業務及品牌，如IPTV品牌MOD、OTT數位影音品牌Hami Video，及行動支付品牌Hami Pay等，都獲得客戶熱烈迴響。MOD客戶數至今年11月已突破195萬戶，朝年底200萬用戶數的目標穩健前進。Hami Video今年與MOD攜手，成功轉播2018世足賽，使中華電信站穩數位影音服務的領導地位。Hami Pay行動支付也不斷拓展合作伙伴，未來，我們更希望切入純網銀等新興領域，擴大落實智慧應用，成為客戶數位生活的最佳選擇。」
中華電信指出，身為資通訊領域的領導品牌，該公司有堅強的技術能力作為實現品牌承諾的後盾，近年來更積極發展AI人工智慧、大數據、物聯網與區塊鍊等技術，掌握產業轉型契機，落實「永遠走在最前面」的品牌精神。
中華電信表示，除了四度蟬聯「世界品牌獎」外，該公司今年連續第七年納入道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices）的「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets Index），亦入選富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)成份股。
世界品牌獎競爭激烈 中華電信脫穎而出
今年全球各品牌的參獎數再創新高，連同今年7月份於紐約頒發的美洲區獎項，本屆共有來自57國、超過4500個品牌獲得提名，其中來自49國的351項品牌脫穎而出。除了Apple、BMW、Samsung、Coca-Cola、Amazon、Google等知名品牌獲得國際品牌獎外，區域及國家品牌獎也是兵家必爭之地，平均每個國家不超過6項品牌獲獎。。
「世界品牌獎」的評選以品牌價值、市調機構評比與公眾網路投票的結果決定。今年網路投票部分亦較往年熱烈，共計超過23萬名民眾參與。