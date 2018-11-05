中華電信四度蟬聯「世界品牌獎」 台灣電信業者唯一獲獎

「世界品牌論壇」(World Branding Forum)近日於倫敦公佈2018-2019年全球「 世界品牌獎」（World Branding Awards）得獎名單，共計來自49國、 351項品牌榮獲國際、區域與國家品牌獎。 中華電信以優異的品牌價值及全國聲望，再獲國際肯定， 四度蟬聯台灣「國家品牌獎」（Brand of the Year Award），成為唯一獲獎的台灣電信業者。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信感到非常榮幸， 能在眾多品牌中脫穎而出，四度蟬聯世界品牌獎的台灣國家品牌獎。 由於科技進步使生活形態不斷改變， 中華電信近年來積極以智慧家庭、數位生活為核心， 不斷創新品牌內涵，為客戶提供最佳使用體驗。 以數位門市的轉型為例，2017年， 我們的數位門市業務量較2016年提升1.1倍，至2018年， 數位門市業務量持續成長，預計將較2017年成長2倍， 展現公司數位轉型的成效。另外， 我們積極發展與數位生活相關的業務及品牌， 如IPTV品牌MOD、OTT數位影音品牌Hami Video，及行動支付品牌Hami Pay等，都獲得客戶熱烈迴響。 MOD客戶數至今年11月已突破195萬戶， 朝年底200萬用戶數的目標穩健前進。Hami Video今年與MOD攜手，成功轉播2018世足賽， 使中華電信站穩數位影音服務的領導地位。Hami Pay行動支付也不斷拓展合作伙伴，未來， 我們更希望切入純網銀等新興領域，擴大落實智慧應用， 成為客戶數位生活的最佳選擇。」

中華電信指出，身為資通訊領域的領導品牌， 該公司有堅強的技術能力作為實現品牌承諾的後盾， 近年來更積極發展AI人工智慧、大數據、物聯網與區塊鍊等技術， 掌握產業轉型契機，落實「永遠走在最前面」的品牌精神。

中華電信表示，除了四度蟬聯「世界品牌獎」外， 該公司今年連續第七年納入道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices）的「新興市場指數」（DJSI- Emerging Markets Index），亦入選富時社會責任新興市場指數( FTSE4Good Emerging Index)成份股。

世界品牌獎競爭激烈 中華電信脫穎而出

今年全球各品牌的參獎數再創新高， 連同今年7月份於紐約頒發的美洲區獎項，本屆共有來自57國、 超過4500個品牌獲得提名， 其中來自49國的351項品牌脫穎而出。除了Apple、 BMW、Samsung、Coca-Cola、Amazon、 Google等知名品牌獲得國際品牌獎外， 區域及國家品牌獎也是兵家必爭之地， 平均每個國家不超過6項品牌獲獎。。

「世界品牌獎」的評選以品牌價值、 市調機構評比與公眾網路投票的結果決定。 今年網路投票部分亦較往年熱烈，共計超過23萬名民眾參與。