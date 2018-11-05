新北市107年昂揚計畫成果發表會

新北市政府教育局自104年起辦理昂揚計畫， 希望透過人才培育來翻轉新住民二代的教育，今（2） 日於新北工辦理107年昂揚計畫成果發表會，由今年赴泰國、 越南參加企業見習及實習的28位高中職學生、 18位赴菲律賓參加文化體驗的國中小學生進行心得發表， 現場還有趣味闖關、菲律賓文物展示及美食體驗； 另將播放6組新住民親子回外婆家的紀錄片，並邀請親子、 老師上台與參加者互動。

朱立倫市長表示，新北市是全臺灣新住民及其二代人口最多的都市， 近年東協崛起，為讓本市的新住民之子持續保有原鄉的文化及語言， 並強化新住民之子之競爭力，於104年率全國之先規劃「 昂揚外婆橋計畫」，藉由國外文化體驗、企業見習、 企業實習及外婆橋返鄉溯根，讓我們的新住民及其二代， 甚至是一般的學生，都能夠重新認識東協國家， 提升自己的國際視野。近四年(104年至107年) 共選送183位學生赴越南、泰國、印尼進行企業實習、見習、 文化體驗，外婆橋部分則有19組新住民親子回外婆家尋根探源， 透過今天的成果發表會呈現學生與親子們出國期間的見聞， 也期盼他們未來發揮語言及文化優勢，成為橋接東協甚至是全球的國 際人才。

穀保家商李沂庭同學透過這次泰國企業見習改變了對泰國的觀感， 期許自己能加強語言能力。泰山高中郭育成同學是越南新二代， 本身會說越南語，但參加實習的活動後，發現自己還有不足之處，未 來會更努力學習越南語及英文，用功學習考取北科大以提升競爭力， 將來赴越南闖出一片天，讓大家知道新住民二代並非弱勢族群。

育林國中林祐丞同學參加菲律賓文化體驗，不僅更認識菲律賓， 在拜會菲律賓代表處的過程中，也因為徐佩勇大使的鼓勵， 使他能更正向的看待事情。五峰國中詹雅婷同學參加外婆橋計畫， 與媽媽回到印尼外婆家，除重溫祖孫三代的天倫之樂外， 也積極學習印尼語，並與媽媽一起回到母校進行國際筆友交流活動， 啟發她想成為台印學校筆友班的志工， 並擔任印尼華語學校的客座老師，為增進雙方的交流盡心力。

教育局表示，今年昂揚計畫成果及外婆橋紀錄片將會發送到各校， 也藉由系列的師生到校分享會，將多元文化種子傳播開來。 未來將持續辦理相關計畫，使本市的學生能立足新北、昂揚世界!