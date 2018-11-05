彩豐樓入選「百家好店」 消費集點換美食11月開始

台南大員皇冠假日酒店2樓「彩豐樓」粵式中餐廳，主廚袁東海擁有42年的廚藝資歷，來台長達30年，對於台灣食材相當熟悉，料理訴求新鮮原味，堅持純手工製作，要讓饕客吮指回味，流連忘返。在繼4月份獲得第八屆海峽兩岸美食論壇之「十大名點名菜」與「十大名店」金獎殊榮，今(30日)再奪臺南市經濟發展局主辦的「百家好店」肯定，在餐飲類中也是台南市唯一五星級酒店入選的。慶祝彩豐樓接連獲獎，2018年11月起推出消費集點活動，集滿12點免費兌換廣東掛爐片皮鴨1鴨3吃。

台南是全國唯一舉辦地方性百家好店的城市，徵選活動從100年舉辦至今有8年，而安平唯一五星級酒店「台南大員皇冠假日酒店」人氣餐廳彩豐樓粵式中餐廳也首次參與徵選行列，從文件審查包括：證照或檢定證明、客訴處理等；實地訪查包括：廚房清潔、標章或認證、食材之送驗資料等；最後一關則是網路人氣票選，經歷重重考驗，軟硬體設備齊全，且人氣好評不斷，讓彩豐樓順利脫穎而出唯一五星級酒店入選百家好店的殊榮，從台南市代理市長李孟諺之手接下獎牌的袁東海主廚備感榮耀，將推出一系列精采主題料理，例如：活蟹鮮饌饗宴、全台獨賣油鱠石斑等，讓饕客們把握機會來嚐鮮。

為了回饋廣大消費者對彩豐樓的肯定與支持，並慶祝彩豐樓入選「百家好店」的殊榮，2018年11月起推出「集點換美食」集點卡活動，凡店內消費滿1,500元，即可獲贈1點，每集滿3點可兌換「蒜香脆皮雞」半隻、集滿6點可兌換「蒜香脆皮雞」1隻、集滿12點可兌換「廣東掛爐片皮鴨」1鴨3吃。除夕至初五與母親節恕不適用點數兌換。為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-3911899轉6650彩豐樓。地址：台南市安平區州平路289號2樓。