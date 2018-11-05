台北美福ITF快閃券 自助餐券每人NT$500

備受矚目、最具規模的「ITF台北國際旅展」將於11/23-11/26於台北南港展覽館隆重登場，台北美福大飯店將於4樓攤位編號N1303與全台民眾相見歡，推出各式超值優惠餐券與住宿券，折扣下殺最高39折起。

不便到場購券的民眾，千萬別錯過11/5-11/28推出的線上旅展，11/5、11/11、11/19三天分別祭出限量破天荒價自助餐券及住宿券，平日下午餐券每人最低僅需約NT$500。旅展現場及線上旅展均推出好評不斷的「彩匯自助餐券」，平日下午餐雙人券旅展價每張NT$1,500起，頂級和牛料理、現切爐烤美國牛肉、澎派海鮮等美食珍饈任您挑選；「超值美食通用券」一券在手，任選館內四間餐廳大啖美味，囊括潮粵坊烤鴨三吃或重慶乾鍋雞二吃、晴山日本料理雙人套餐(鐵板、火鍋、串燒三擇一)、GMT義法餐廳美國肋眼牛排雙人套餐或假日早午餐兩客、米香台菜餐廳精選雙人套餐或四人樂享佳餚，通用券每張價值最高NT$3,960，旅展限定破盤僅NT$2,380，團購5張每券再享優惠價NT$2,200；首度推出的「奢享味蕾桌席優惠」提供宴會廳原價NT$24,180的桌菜券每桌只要NT$19,999，同步加碼贈全館餐飲抵用券NT$3,500，預計安排喝春酒的公司福委可別錯過。

旅展期間現場同步推出不定時「快閃優惠券」，彩匯早餐、下午餐雙人券僅NT$888起。2018年甫獲米其林推薦住宿的美福飯店，頂級奢華住宿服務尊寵每位賓客的蒞臨，價值NT$16,170的行政客房住宿券，旅展優惠每張NT$6,999，每房均含彩匯自助早餐，三人以上同行住宿，價值NT$22,891的菁英客房下殺39折，每張NT$8,999起，現場購買住宿券一張即加碼贈送餐飲抵用券NT$500一張，亦可加購快閃券一張。洽詢專線02-7722-3399或瀏覽本飯店官網訊息。