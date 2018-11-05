成為你想看見的改變   高中職海外志工訴說自身經驗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市青少年發展處11月3日舉辦「高中職學生國際志工成果發表會」，本次共有包括台北市內湖高中、永春高中、松山高中、景美女中、松山工農以及私立靜修女中等6所台北市高中職學校獲得補助，利用暑假飛往國外從事志工服務。透過本次活動，每個團隊都有不同的體驗和收穫。

松山高中團隊前往柬埔寨吳哥窟近郊的Svay Chek鄉協助村民建設家屋、修繕現代化生態廁所、修補道路、改善當地用水問題，並執行一日小學教案、鼓勵孩子們學習。

松山工農和大安高中則一同組團前往尼泊爾入住Homestay支持小規模經濟、幫助Homestay家庭農忙和參觀棉樂悅事的布衛生棉工作坊。

景美女中發起「你的牛仔褲，我的小書包」活動，募集300件牛仔褲委由弱勢團體製作成小書包，送給南非賴索托小學低年級學生，並規劃一系列的低年級學生教案。

永春高中的印尼服務學習與文化體驗營前往印尼亞齊入班辦理三堂課程，包括環保課程和戲劇演出等，而內湖高中與泰國清邁慈濟學校交流，並至泰北孤軍所住的熱水塘榮民之家服務。

青發處表示，今年的高中職國際志工徵件計畫報名學校較往年增加，青發處也給予各校部分補助以讓更多學生有機會出國從事志工服務，希望藉此開拓學生國際視野，並從服務中獲得課堂上無法學習的收穫，而透過今日成果發表會的分享也讓學生們的經驗影響更多人。

松山高中團隊至柬埔寨吳哥窟近郊的Svay Chek鄉協助道路修補（圖片：台北市政府）

內湖高中學生至泰北孤軍所住的熱水塘榮民之家幫老爺爺理髮（圖片：台北市政府）