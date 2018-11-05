承認普悠瑪號設計疏失　日商今回覆「立即改正」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）日前傳出重大車禍的台鐵普悠瑪號製造商「日本車輛」承認設計疏失，列車ATP的遠端監視系統未接線，台鐵要求負責改善，接線並完成測試。

據了解台鐵已於今(5)日下午收到日車「立即改正」回覆函，將提報行政院調查小組後執行。

中央社報導，上週四(11月1日)日本有媒體報導，普悠瑪號列車設計有疏失。根據日本每日新聞報導，廠商「日本車輛」確認當初製造車輛的設計圖發現，並沒有繪製必要的配線，造成切斷ATP電源後並不會自動回傳訊息給行控中心。ATP的作用是在列車超過速限時，自動讓列車停止。

台鐵隨即去函要求日本公司處理。今(5)日下午台鐵表示，已收到日商回函，日商表示會立即改正，日商的函復也將提報給行政院普悠瑪事故調查小組。至於日商回函詳細內容，台鐵表示不便提供。

《自由》引述台鐵表示，日車派駐台灣有2至3人技術團隊，也不排除另組專案小組來台執行，預計將於樹林、花蓮機務段進行改善作業，並將優先測試1列編組，完成後再同步全面改善18編組。

不過，由於18列普悠瑪均於線上運轉中，台鐵表示，配合車輛運用，改善沒有具體時程表，但將以最快速度進行，所需時間預計這兩天內可以預估出來。由於線路、線路圖、設備都有，實際連結後陸續展開靜態測試、動態試運轉，應該不至於花費太久時間。

台鐵也說，日車按照合約負責改善，台鐵不用負擔額外費用，另在調查出爐前暫不討論求償，一切依合約辦理。