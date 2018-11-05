台大維修管線殘留氣體外洩 36人就醫暫無異常

（中央社記者許秩維台北5日電）今天是台大期中考日，電機二館上午傳出實驗室氣體外洩，校方表示，實驗室在維修老舊管線時，有微量殘留氣體外洩，36名相關人員已就醫，目前暫無異常。

台灣大學電機二館今天上午傳出實驗室氣體外洩，台灣大學主任秘書李心予下午出面向媒體說明。

李心予表示，上午9時51分時因氣體偵測器偵測到有異常並發出警戒，發生氣體外洩的該實驗室，所有人員在3分鐘內疏散完畢，之後10時15分進一步疏散全館師生，並通知校警隊，環境保護暨安全衛生中心也到場瞭解狀況。

李心予指出，氣體外洩原因主要是實驗室在維修和拆除老舊管線時，管線內有微量的殘留氣體外洩，並非因做實驗而產生大量氣體外洩。至於氣體為何還在確認中，但經由可攜式偵測器檢查實驗室所在樓層後，已確認氣體沒有再外洩，該實驗室附近將持續封閉，並請專業人員來處理，以維護師生安全，而系館其他地方將陸續開放。

至於人員影響部分，李心予表示，第一時間最接近外洩氣體的11名相關人員已先預防性就醫，目前合計共有36名人員到台大醫院就醫，包含學生、老師和廠商，心電圖和血液測量狀況都正常；由於今天是期中考日，針對受影響的課堂或考試，授課教師都會針對補課或補考而有所因應。（編輯：陳怡璇）1071105