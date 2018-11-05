央行示警：2019年全球經濟面臨 4大風險

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）央行近日在出版物《銀行家雜誌》刊文，指出全球景氣正面臨四大風險，表示當前全球經濟雖持續擴張，但已見趨緩態勢，且美國聯準會（Fed）持續進行貨幣政策正常化，明年可望三度升息，資金流動性也逐漸趨緊，引發新興市場國家貨幣危機。

央行表示，根據德國Ifo經濟研究院於今年第3季的世界經濟調查顯示，全球多數經濟學家對目前景氣雖持正向看法，但已有轉弱跡象；而對未來6個月的景氣看法，更是自2012年第2季以來首度轉為悲觀，凸顯未來全球經濟成長恐趨緩，貿易動能減弱。

此外，受美中貿易戰影響，今年全球出口訂單、國際空運量、貨櫃港口吞吐量及電子零組件貿易量，均出現走緩情況，8月的WTO全球貿易展望指標（World Trade Outlook Indicator, WTOI）更降至年初以來低點，顯示今年全球商品貿易成長已進一步放緩。

而國際原物料價格上升，也加深市場對主要經濟體的通膨預期。央行指出，今年7月以來，市場擔憂美中貿易摩擦加劇，不利全球經濟，且包含土耳其、阿根廷在內的貨幣危機，可能波及其他新興市場，影響原油需求，導致油價一度震盪下跌。

對於明年全球經濟展望，央行也提出「四大風險」示警：首先是美國貿易政策不確定性持續上升。美國雖與南韓重新修訂自由貿易協定，且與墨西哥及加拿大達成新貿易協議，但對中國加徵關稅規模逐步擴大，中國也採取反制措施，貿易摩擦升溫。

第二，美國數次升息，帶動美元升值，提高債券發行人的償債成本，且債券投資人對利率變動敏感，當美元利率大幅上升以致虧損觸及損失上限時，快速上升的停損賣壓將使風險更易擴散，導致新興市場經濟體情勢更加惡化。

第三，是中國的經濟金融風險。央行表示，美中貿易摩擦持續升溫，也不利製造業投資及出口成長，經濟成長下行風險大增。此外，整體非金融部門債務大幅攀升，房地產價格有過高疑慮，政府的去槓桿政策，也導致債券違約頻率升高，貸款違約情況惡化，加上P2P借貸平台倒閉事件頻傳，都衝擊金融穩定。

最後，則是地緣政治風險升溫。央行指出，今年5月美國總統川普宣布退出伊朗核協議，並恢復對伊朗實施經濟制裁，恐影響原油供給。此外，明年3月底就是英國脫歐大限，但英國與歐盟針對北愛爾蘭邊界等關鍵議題未達共識，且歐盟否決英國提出的脫歐方案，導致脫歐談判陷入僵局。

針對台灣明年經濟展望，央行表示，明年全球景氣仍呈穩健擴張態勢，有助維繫台灣出口動能，加上基本工資調高，民間消費將持續溫和成長，以及政府積極推動前瞻基礎建設，國內經濟可望維持穩步成長。