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彩虹河畔水燈飄   台北南洋水燈節感受新移民魅力

充滿異國風情的多元文化活動，讓市民朋友不用出國就能體驗東南亞國家的水燈文化，感受水燈寄託願望與祝福未來的美好意涵。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/11/05 16:11
（圖片：新住民全球新聞網記者攝影）

（圖片：新住民全球新聞網記者攝影）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）第二屆台北市水燈節11月4日在台北錫口碼頭彩虹橋畔登場，充滿異國風情的多元文化活動，讓市民朋友不用出國就能體驗東南亞國家的水燈文化，透過水燈寄託願望與祝福未來的美好意涵。

今年的水燈節活動在成美左岸河濱公園舉辦，現場活動包括水燈DIY及施放、美食體驗、趣味闖關、文化體驗、美食DIY、異國歌唱舞蹈等6大主題。為更加貼近年輕世代，主辦單位今年特地設計愛心造型水燈DIY，適合年輕朋友一起許下愛情願望，花朵造型的水燈DIY，適合親子家庭一起動手做，完成後可以寫下來年新希望。

結合各國文化特色與美食的美食體驗，像是越南攤車搭配酸甜的羅旺果汁、緬甸仰光大金寺及色彩鮮明的三色旗搭配金三角，還有印尼蠟染風情畫和娘惹糕，簡單的美食通關密語，教市民學一句越南、緬甸、印尼的問候語，再和新移民關主玩剪刀、石頭、布，讓品嚐美食變得趣味橫生。

活動也邀請新移民朋友組成的團體，如「東方炫舞團」演出泰國宮廷舞、「JW舞團」帶來傳統越南舞蹈，今年還特地邀請年輕的印尼移工朋友所組成的「bait樂團」，要用年輕的歌聲唱出對家鄉的愛，還有信義區公所「新移民美聲班」和中正區公所「踢踏舞班」，展現出新移民不同凡響的學習成果，也讓市民朋友感受新移民朋友熱情奔放的一面。

活動現場來自越南的新住民與民眾（圖片:新住民全球新聞網）

 
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