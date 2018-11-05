嚴德發：若屬人道救援 美國軍艦可泊太平島

立委關切國軍是否同意美國軍艦停泊太平島，國防部長嚴德發今天在立法院備詢首度表示，這是假設性議題，但人道救援應該可以；不過，若對區域安全穩定造成影響，應該再考量。
嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會針對「國軍軍事教育革新與策進」進行專案報告，並備質詢。
中國國民黨籍立法委員江啟臣質詢表示，南海情勢變化多端，加上美國近期主張自由航行權，如果美國以救援、研究、運補、維修等理由，要求讓美國軍艦停泊南沙太平島，國軍是否同意。
嚴德發表示，這是假設性問題，必須要符合台灣2300萬人民的利益。但人道救援應該可以；不過，若對區域安全穩定造成影響，則應該再考量。
嚴德發強調，台灣、美國在自由民主核心的價值上是盟邦；但軍事戰略上，則要考量是否能維持區域和平與穩定，及考量符不符合台灣的利益。
另外，針對國軍募兵成效及目標，嚴德發接受民主進步黨籍立委羅致政質詢表示，目前國軍編制為21萬5000人，但就軍事實際需求而言，編制人數是18萬8000人，希望後年（民國109年）招募目標能達9成（16萬9000人）。
嚴德發也說，國軍兵力會進行滾動式的修正，會以人員素質提升為目的，並配合大環境來檢討。（編輯：林興盟）1071105