日本服務業導入自動化科技 「盛情款待」恐成歷史

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著日本企業持續導入新科技、以機器取代人力，日本引以為豪的盛情款待（omotenashi）服務業文化，恐怕也將被時代淘汰。

《路透》報導，日本勞動力預計將於未來50年內縮減1/3，人力短缺迫使零售業者投入自動化系統，期能突破成長瓶頸，但這也使日本向來以客為尊的文化面臨存續威脅。

舉例而言，東日本旅客鐵路公司（East Japan Railway Co）上月與資訊科技顧問公司Signpost Co在一處車站合開了一間無人商店，消費者只需在出入時使用RFID感應卡，內建AI系統的攝影機就能追蹤其所消費之產品。

根據世界經濟論壇（WEF）去年所作的旅遊調查，盛情款待文化將日本推升至消費者滿意度評比第一名。日本的好禮文化體現在與客人的互動上，即便是極小的需求，向來都能獲得服務業者誠摯回應，加上無止盡的鞠躬。就連超市、廉價旅館的服務人員，都不例外。

然而，如今日本勞動市場中，職缺與應徵人數之比，已達到40年來高點，恐怕還將持續上升。聯合國指出，該國勞動力將從2015年的7,810萬掉到2065年的5,070萬。這項趨勢使得服務部門的投資支出快速增加，從2016年第4季至2018年上半年已成長9.2%。

儘管如此，日本企業仍堅持部分客服傳統，如建於1933年的老字號日本橋高島屋百貨，作為日本的重要文化資產，其甚具識別度的電梯小姐一職，就是絕不會消失的款待文化之一。