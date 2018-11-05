美控晉華聯電竊密 中經院：削弱中國製造2025

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國指控中國福建晉華和台灣聯電竊取美光的商業機密，中經院代理院長王健全認為，美國此舉是「項莊舞劍，意在沛公」，要台灣減少對中國的科技移轉，削弱中國製造2025。

美國加州北區聯邦檢察官辦公室起訴書指控中國福建晉華和台灣聯電與3名個人，共謀竊取美國美光商業機密；聯電表示，將提出證據抗辯，捍衛權益。

中經院今天舉辦製造業採購經理人指數發布記者會，王健全會前受訪時表示，美國與中國的角力不只貿易層面，科技、智慧財產權也很重要，美國打晉華是「項莊舞劍，意在沛公」，希望讓台灣跟中國的科技移轉少一點，可間接打擊中國製造2025的發展。

王健全建議，台灣廠商在智財權、商業機密保護一直做得比中國好，現階段台灣和中國進行技術合作要更加小心，儘管這次事件短期會有些衝擊，長期來說，若能卡到美國製造業、再工業化策略夥伴的位置，將對台灣長期發展相當有利。

至於美中貿易戰的走勢，王健全認為，美國總統川普的策略其實是有節奏的，先採貿易戰，當結果不如預期，開始配合科技戰，若還是有落差，可能就從石油、美元、利率、匯率等多管齊下，未來中國如果威脅到美國的利益底線，美國甚至不排除會掀起貨幣戰爭。（編輯：林淑媛）1071105