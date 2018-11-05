亞太防洗錢APG評鑑8天80場　公私金融部門500人接受「大考」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑今(5)日上場，行政院洗錢防制辦公室昨(4)日指出，APG派出9名評鑑員來台，將於8個工作天內、進行約80場面談，並在11月16日提出初評報告。

行政院洗錢防制辦公室說，APG評鑑結果分為「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」，若評等不佳，不僅重創台灣形象、波及金融機構海外業務，民眾資金匯出匯入也會大受影響，「後果相當嚴重」，因此評鑑以拿到「一般追蹤」評等為目標。

但若初評不如預期，明年3月與評鑑團「面對面會議」時，台灣仍可提出新證據爭取加分，最終的評鑑報告將在明年7月APG大會公布確認。

中央社報導，APG（Asia/Pacific Group on Money Laundering）評鑑在5日開幕式後隨即啟動，首日受評的民營機構包括勤業眾信與資誠聯合兩家會計師事務，以及兆豐和匯豐兩家銀行。「應考」的公部門則有陸委會、教育部、法務部、國安局、財政部關務署等17個部會局處。

行政院洗錢防制辦公室(簡稱「洗防辦」)也指出，除了在會議室面談，APG評鑑員過去在印尼進行評鑑時，曾「突擊」金融機構實地查核，「洗防辦」已通知所有金融機構及調查局洗錢防制處做好準備。

今(5)日首先「應試」的兆豐銀與匯豐銀兩家銀行，兆豐銀場次早於匯豐銀，是第一家受評的金融機構，業者表示已有充分準備，將全力爭取好成績。

銀行主管指出，這次金融業APG大考，在銀行方面，目前已知有10家銀行、農業金庫與樹林農會列入評鑑名單。除了首日上陣的兆豐銀與匯豐銀，其他8家銀行分別是中國信託、永豐銀、北富銀、玉山銀、渣打銀、一銀、上海銀行與中國輸出入銀行。

證券業與保險業各有兩家公司受評，分別為永豐金證券與凱基證券，以及國泰人壽與台灣人壽。

業者說，根據過去經驗，評鑑名單並非不能更改，APG隨時可以要求新增受評對象，而且評鑑方式不限於「面試」，也可能直奔營業處所「現場實測」，因此沒被點名業者仍然高度警戒，以防APG「突襲」。

行政院洗錢防制辦公室4日表示，APG（Asia/Pacific Group on Money Laundering）這次評鑑對象，包括公部門的「執法組」與私部門的「金融組」。在公部門方面，共有金管會、中央銀行、財政部、法務部等20個部會、約300名官員受評，由評鑑員提問，逐一說明法規落實、執法成果、國際合作現況等。

私部門又分為金融業與非金融業，目前已知有10家銀行、農業金庫、農會、證券商與保險公司等金融相關事業，以及律師、會計師、銀樓等指定的非金融事業等，至少200人進「考場」面試。

金融業者表示，近一年多來，各金融機構全力準備APG大考，除了自行設立「APG評鑑小組」強化在職訓練、蒐集資料、關注全球防制洗錢發展，金融研訓院等單位也開辦一系列教育課程，協助金融從業人員熟悉反洗錢相關法令、實務規範以及APG評鑑流程。

其中，國家風險評估(NRA)的八大類犯罪威脅，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等，不僅是金融從業人員「必修學分」，也被列為這次APG評鑑「必考題」。

亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑5日在台北登場，行政院長賴清德（後右7）出席開幕式，與洗錢防制評鑑台灣隊成員合影。中央社