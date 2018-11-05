亞太防洗錢APG評鑑　賴揆盼台灣在國際扮演關鍵角色

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）為期兩週的亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第3輪相互評鑑今(5)日登場，9名評鑑員來台進行評鑑。行政院長賴清德、法務部長蔡清祥、金管會主委顧立雄等人，上午均出席開幕式。

賴清德致詞時表示，台灣是APG在1997年成立時的創始會員國之一，也是亞洲第一個通過洗錢防制專法的國家。他除勉勵受評單位未來兩周全力以赴、爭取最高榮譽，並表示此次評鑑不是終點、而是起點，未來將持續精進防制洗錢作為，盼使台灣能在國際防制洗錢中扮演關鍵角色。

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行政院洗錢防制辦公室指出 此次評鑑團共9人，由APG秘書處及美國、南韓、印尼、巴基斯坦、泰國、埃及等國代表共同組成。受評單位包括37個公部門及56個民間單位。受評內容亦相關廣泛，包括11項法制架構與實務執行結果。

中央社報導，評鑑團代表向農（David Shannon）致詞時說，他曾進行過17次相互評鑑，台灣是他看過最有組織的一次，評鑑員將盡力適切反映台灣的努力，檢視台灣過去做了哪些，也希望展望未來，為洗錢防制提出一些作法。

法務部長蔡清祥說，經過一年來的努力，大家對評鑑已準備好了。法務部在執法方面，著重洗錢最可能發生的八大犯罪，包括毒品、貪污、詐欺、地下匯兌等，要求執法機關全力追查資金流向，未來也會持續努力進行法制修正，提防國際恐怖組織利用台灣金融體系籌備資金。

金管會主委顧立雄則指出，為統合防洗錢跟打擊資恐工作，金管會2015年起成立跨局處小組討論相關政策，推動五大措施，包括法治及基礎建設與國際接軌、推動以風險為基礎的監理、提升業者與民眾對洗錢資恐風險的認知、監控新型態金融業務洗錢資恐的風險、強化國際監理協調合作等。

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