教育部開課　專家現身教導辨識假新聞

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）隨著九合一大選及公投將屆，許多錯誤的言論及圖片也在社群媒體上不斷轉發出去，總統蔡英文多次強調假新聞造成社會重大衝擊，現在各部會也要動起來，要加強公務員辨識「假消息」或「不實消息」的知能。

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教育部次長姚立德昨（4）日表示，11月8日將由傳播學者和媒體人共同開辦「因應假新聞」課程，協助部內同仁辨識及因應假消息、假新聞。

姚立德表示，這些年來媒體變動非常大，不再只是傳統的報紙、電視、廣播，而有更多網路媒體，加上大量資訊流竄，因此有必要加強部內同仁辨識錯、假新聞的知能，提供員工進修機會。

姚立德說，教育部主動要求民視找學者專家為部內同仁開設「因應假新聞」的教育訓練課程，將在11月8日上半天課，這是民視的標案回饋，教育部未付任何費用，更沒有為了這個課程而另外公開招標；至於凱絡的回饋課程，則是教導部內同仁製作新聞懶人包。

目前政府多部門都有開闢爭議訊息澄清專區，包括行政院的即時新聞澄清專區、國家發展委員會的爭議訊息澄清專區，或在站內專區提出澄清，如國家教育研究院發布的「澄清網路流傳國小教科書內容」等。

行政院今年初指出，專區除了彙整各部會對相關政策的澄清說明，也會列入行政院對假消息的澄清，以即時提供民眾正確訊息。若民眾發現有媒體誤用網路錯誤訊息，在電子媒體部分，發言人辦公室會有專人直接電話聯繫；雜誌、報紙等文字新聞部分，會在行政院新聞群組中澄清，希望澄清能更快、更即時。

一位資深媒體人表示，民眾轉發早安圖及文章前請多三思，假消息和臉書上常見名牌拍賣詐騙陷阱廣告類似，都會出現移花接木的照片取得信任，端詳內文或圖片，也都可以看到簡體字。轉發前若能停下幾秒幾分鐘審視，就可以避免成為假消息幫凶。

下圖為近日在臉書被轉傳的「國小教科書內容」假消息截圖：