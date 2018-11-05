堅持新住民教育12年  東安國小校長黃木姻將不可能化作可能

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導 ) 來自台灣濱海地區的黃木姻6年前接任桃園東安國小校長，結合自身成長經驗，關懷校內眾多弱勢學童，其中2成為新住民子女，黃木姻不僅將校內多元文化課程設為特色課程，帶領更多孩子了解世界各地文化，更發掘台灣新住民的各項優點，讓新住民子女了解努力就有機會改變，看見未來希望。

「我這個人，遇到問題，不會只看問題，而是看見機會與希望，然後積極尋找方法與策略」東安國小校長黃木姻表示。

東安國小有5成以上的弱勢學童，其中更有2成為新住民第二代，黃木姻知道，在台灣許多人對不同的文化存有刻板印象，會貼標籤，所以特別將多元文化設為特色課程，帶領孩子認識世界各地的文化風貌，把學校經營成一座世界城。

她培訓缺乏自信的新住民媽媽成為老師，教導講課方法與文書簡報能力，然後入班介紹多元文化，使媽媽們有成就感，孩子也提升視野，認識多元文化。

同時也發掘新住民的各項亮點，有的成為美食家、講師、舞蹈教師、遠距教師、教育部委員、甚至還有成為金鐘影后等，讓她們因為努力而有機會改變，透過轉變讓自己與他人看見希望。

堅持新住民的教育與輔導超過十二年的黃木姻，透過實際行動，讓新住民也可以成為社會最佳的「新」風景。