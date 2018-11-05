16年間消失的印度大小原始野地...澳專家籲各國加快保護腳步

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）繼世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)發佈的《地球生命力報告》後，由澳洲昆士蘭大學研究人員發佈的報告顯示，地球上的原始自然區域因人類過度的開發而所剩無幾。

澳洲昆士蘭大學(University of Queensland)教授James E. M. Watson上(10)月31日率領團隊公佈一份新的研究報告，並提出警告：「全球保護政策必須阻止地球上少數完整生態系統的消失」；新研究報告已刊登在《自然》(Nature)雜誌上。

《自然》報導，一個世紀以前，地球上只有15%的土地用於種植農作物與飼養牲畜。如今，除了南極大陸外，逾77%的土地和87%的海洋都受到人類活動的影響而改變。從1993年到2009年間，短短16年間全球面積總和比印度更大的陸地荒野，在人類住宅區的擴建、農業與採礦活動及其他因素下，消失了。在海洋的部分，只有極地地區倖免於難。

另外，這些原始環境除了是上千種受威脅的野生物種的棲息地外，也是原住民族部落的傳統領域及賴以生存的地方。

James Watson告訴法新社，這是首次，我們將這些原始自然區域，無論是陸地還是海洋，繪製成地圖並發現，這些原始自然區域所剩無幾了。

據該研究顯示，除了南極大陸外，逾70%的保護土地都分布在俄羅斯、加拿大、澳洲、美國與巴西，法國卻保有大範圍的海洋區域。因此James Watson表示，少數國家擁有相當大的國土面積，並負有保護最後荒野區域的重大責任。然而，在保護名單的國家中，俄羅斯、美國與巴西都未將保護環境列為優先政策。

James Watson還說，為了保護這最後的自然區域，唯有停止工業活動與人類的進入。因此，這些國家應該要訂定規範阻止工廠的進入。他強調，大自然需要休養生息。