台印尼合辦農業綜合示範區   30官員農民來台參訓

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣與印尼於今年6月簽署推動農業綜合示範區行動計劃，印尼農業部選送核心農民以及農業官員共30人來台進行訓練，11月2日在農委會農業藥物毒物試驗所舉行開訓典禮。

農委會表示，透過為期15天的訓練課程，將協助印尼卡拉旺示範區核心農民與官員提升農業技術及農企業管理觀念，並分享台灣農業新知及發展經驗，為卡拉旺農業綜合示範區奠下良好基礎。

台灣與印尼在今年6月簽署推動農業綜合示範區行動計畫，將在印尼西爪哇省卡拉旺縣針對水利灌溉、稻作、園藝產業、養鴨及農民組織等5大項目進行合作。卡拉旺農業綜合示範區由印尼農業部、卡拉旺縣政府與台灣相關部門共同合作開發，引進台灣農業與水利灌溉技術、農業資材、種苗與農業機械，以及農會、產銷班等管理模式，促進該地區農業技術提升及農業發展，未來並將複製到印尼全國各地。

本次卡拉旺地區核心農民與官員來台受訓，農委會將安排農委會專家針對設施栽培技術、優良稻種繁殖、水稻育苗生產自動化、稻作收穫後調製、鴨隻飼養管理及產品加工、產銷班運作管理等提供講解與實作。

主辦單位並安排實地參訪農村再生模範社區、農田水利會工作站及埤塘設施、地方蔬菜及花卉產銷班，以及有意到印尼布局發展的國內農機及肥料廠商，希望受訓人員能對台灣農業多元發展留下深刻印象，並盼台灣經驗在印尼卡拉旺農業綜合示範區深耕茁壯。