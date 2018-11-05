藝術進駐八德公有市場　新型態「超級市場」吸引年輕族群

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）策展公司場外有感於台灣傳統菜市場的衰落，集結台日4位藝術家作品，以攤商的形式於八德公有市場展出，名為「超級市場」的展覽從藝術角度重新思考市場文化，已於4日落幕。

菜市場為台灣傳統文化之一，也是過去解決日常生活所需的去處，然而，隨著賣場、超市、百貨公司的興起，越來越多年輕人已不到此地消費，這次，「場外」（OFF-SITE）特意選擇在傳統市場舉辦當代藝術展覽，攜手年輕藝術家展出裝置藝術並分散於市場各角落，希望讓大家看見平時被忽略的地方，也吸引年輕族群重新認識台灣菜市場。



八德公有市場由政府興建並營運30餘年，原有200多個以販售各類生鮮及日用品維生的攤商（圖/台灣英文新聞Lyla）



「超級市場」展覽接待區（圖/場外）

展場選址鄰近建國酒廠及光華商場的八德公有市場舉行，主辦單位表示，他們看重此地比較混亂的動線及格局，且沒有規劃明顯的指標導引，希望能讓前來參觀的人，張開眼睛尋找作品同時，也能發現平時沒有發現的美好。

主辦單位說明，展覽不討論「藝術做為一種消費品」，或是「affordable art」、「art is for everyone」等各種論述，而是試圖打破常規藝術交易的場所及對象，提出關於當代藝術展示 、交易、販售、跨域合作的不同可能，進而成為一個鼓勵嘗試與創新、包羅萬象的「超級市場 SuperMarket」。



藝術家莊昀作品，使用編織重現紅白塑膠袋（圖/台灣英文新聞Lyla）

藝術進駐菜市場看起來或許很突兀，但是八德市場聚集各式店家販售各樣商品，其充滿生命力的場域沖淡了藝術的格格不入，這也與展品的選擇有很大的關係。

場外表示，展覽作品要求不能太商業化，但也不能太難懂，選擇介於中間值的作品是一大挑戰，例如這次參展的藝術家陳漢聲，帶來的「你是我的菜」版畫作品，並於現場販售自家栽種的大陸妹，很快被搶購一空。



販售蔬果為展覽活動之一（圖/場外）



陳漢聲（圖/台灣英文新聞Lyla）

出生於高雄大社的藝術家陳漢聲，一家三代皆為當地農夫，擅長使用家鄉蔬果進行創作的他表示，這次展出的「你是我的菜」延伸自2015年的「大陸妹計畫」，其曾於2017年在台北當代藝術館展出，同年剛好興起「大陸妹」正名為「福山萵苣」活動，因菜名大陸妹帶有歧視意味，而他的作品也受到爭議。

然而，面對批評聲浪，選擇保持沈默的陳漢聲表示，這次，他決定以較幽默創新的方式回應，「你是我的菜」現場販售新鮮自家栽種的大陸妹，並沿用既有的紙箱版畫版本，另外，現場備有師傅手工製作的鑿字版，以大陸妹別名設計「生菜」、「福山萵苣」、「春菜」、「油麥菜」以及「LEAF LETTUCE」共5款，可於贈送的帆布袋上噴漆，讓每個人決定如何稱呼自己的菜。



「你是我的菜」可選擇自己的菜名，並噴於帆布袋上，噴上菜名也為過去菜農將收成物裝於木箱時的做法（圖/台灣英文新聞Lyla）



鑿字版（左）及成品（圖/台灣英文新聞Lyla）

藝術家陳漢聲表示，這是第二次在菜市場展覽，相較於在博物館展覽，在市場得到的反應比較溫和，沒有像博物館裡的批評較為尖銳，而在菜市場辦展面對較困難的地方在於事前的溝通討論，對方在沒有看到成品的情況下會比較排斥，但很幸運，第一次於中山市場嘗試蔬果圖案噴漆創作，得到很好的反應，也成功獲得顯眼的位置進行創作。

主辦單位表示，在市場辦展得到的回應很兩端，但是這次有達到他們想要嘗試的目標，並且將觸角深入到不同族群。

然而，面對藝術大家皆有不同的解讀，參展的其他藝術家也帶來精彩的作品，包含莊翔晴以神話為靈感，創造的「復原機」機械裝置；橋本奈央子以織品及插畫設計，創作的「景」則為市場注入優雅的風景；莊昀受到英國衝擊合唱團《Lost in the supermarket》啟發，使用織品及義大利字母麵創作，充滿歐風的作品也讓人耳目一新。



莊翔晴「惡魔鎖行」靈感來自神話故事（圖/台灣英文新聞Lyla）



莊翔晴作品「復原機」：此鎚擊機器重新詮釋爭取賠償，自我辯護和物質化精神寄託的過程，提供對古代故事不同見解。（圖/台灣英文新聞Lyla）



橋本奈央子創作「景」來自對細微處的觀察，以隨手速寫方式捕捉「觸動氣場的時刻」，並體現在織品設計與插畫創作當中。（圖/場外）



莊昀作品「迷失在超級市場」討論當代人們消費習慣，他認為人們在乎的是能夠擁有最新款式，而不是物件的情感價值...當失去對周圍事物的情感，彷彿也迷失了自己。（圖/場外）



莊昀作品「字母湯」，結合意大利字母麵條以及織品設計，並排列出流行音樂歌詞。（圖/場外）



莊昀作品「字母湯」（圖/場外）