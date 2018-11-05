南投國際移工嘉年華  600移工齊聚展多元文化魅力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進南投市內外籍移工與當地民眾交流，南投縣南崗愛鄉協會辦理首屆「國際移工嘉年華暨社造成果展」，約600外籍移工與當地居民參與，活動內容包括東南亞特色表演與在地美食交流等，展現東南亞國家多元文化的獨特魅力。

根據統計，南投縣內約有12,615位移工，而南投市南崗工業區內廠商僱用大量外籍移工，且密集居住於平山里及新興里至少3000多人因應移工生活所需，在當地亦有許多特色商店與小吃形成地方特色，也成為人們口中的東南亞國家共同生活圈。

南投市新興里王銘進里長表示，由於文化差異以及生活習慣不同，且不諳法令規定，許多移工與在地民情經常產生不必要的衝突與誤會，因此本次活特別規劃相關的政令宣導，讓移工和民眾都能夠知道該如何面對與處理。

南崗愛鄉協會表示，為能夠讓在地民眾與外籍移工多加接觸。因此本次活動也特別從文化表演及飲食著手特別聘請原住民朋友擔任主持人表演團體也包括FAC歌團，蒲公英舞團等等，演出團體成員皆為越南新住民與移工現場更為準備東南亞國家的特色料理提供參與移工與在地民眾免費品嘗。

移民署南投縣服務站蔡崇富主任偕同移民輔導工作同仁參與此次國際移工嘉年華活動，活動中在舞台上向在場諸多來自各國的移工朋友們進行相關法令宣導，關懷勸導移工們勿因風土民情與習慣不同而誤觸本國法律，造成憾事。