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美期中選舉超級星期天 川普、歐巴馬使渾身解數拉票

若民主黨在眾院取得多數優勢，將能對川普政策有所掣肘

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/11/05 10:17
美國前總統歐巴馬在喬治亞州站台（圖／美聯社）

美國前總統歐巴馬在喬治亞州站台（圖／美聯社）

美國總統川普在佛羅里達州站台（圖／美聯社）

美國總統川普在佛羅里達州站台（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國期中選舉6日登場，這場被視為2020總統大選方向球的選戰，選情陷入膠著，兩黨超級助選員美國總統川普與前總統歐巴馬，皆趁著選前超級星期天登高一呼，呼籲選民做出明智決定。

路透》報導，川普在喬治亞州造勢時直言，民主黨將以「大鐵球砸毀美國經濟」。歐巴馬則在印第安納州為民主黨州長站台時，痛批共和黨人士不斷扯謊、政策自相矛盾。

民調顯示，民主黨可望在眾院取得23席，成為多數，如此一來便能阻撓川普提出之議案，並能對川普政府展開調查。共和黨則可望在參院維持多數席次，保有美國最高法院任命權。

不意外的，在這最後關頭，川普言論益趨強硬，尤在移民與文化議題上。他要選民看看那些大軍壓境、儼然「入侵」墨西哥的中南美移民潮，並要當心自由派的「暴民」。

根據美國周五公布的經濟數據，10月就業情況優於預期，失業率維持49年以來的低點3.7%，薪資亦出現十年來最佳年增率。然而，歐巴馬批評共和黨搶了他的功勞，如今美國經濟復甦實應歸功於他任內的政績。

此外，從提前投票人數大增，可以窺見選民投入之程度。追蹤提早投票行為的佛羅里達大學（University of Florida）指出，已有逾3,440萬選民完成提前投票，比2014年期中選舉提前投票的總人數高出67.8%。
期中選舉

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