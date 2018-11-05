〈財經主筆室〉扭轉股市豬羊變色？ 川習會前最怕二件亊

美國總統川普與中國國家主席習近平的一通電話，讓國際金融市場與台股都受到激勵，台股更一舉攻上9900點，重回萬點行情也許指日可待，11月30日即將召開的20國G20高峰會，川普與習近平的會面結果將是重要觀察指標，只不過會面還沒舉行，結果如何？是好是壞？都還不知道，各界繪聲繪影揣測紛紛出爐，但以川普難以預估的多變性格，兩人會面前會不會再出新招，各界都相當的擔心。

美國總統川普上週末推文表示，他與中國國家主席習近平就貿易和北韓問題進行了「非常良好」的交談；同時兩人計畫在即將召開的20國集團（G20）高峰會期間會面。消息指出，兩人的會面暫定於20國集團(G20)高峰會前一天，初步定於11月29日舉行，如果最終如期順利舉行，市場認為美國白宮和北京都似乎有意準備為貿易戰降溫。

兩國領袖看似樂觀的會面最怕兩件事發生，首先是出現不利兩人會面的變數發生，這部分需要中美兩方共同創造兩國領導人會面的有利條件，最好是雙方在高峰會前，都避免再出現互相採取懲罰措施，以利雙方會晤。

再者就是不樂見的川習會談失敗，也就是說這次川習會不能解決貿易糾紛，如果會談失敗美國政府應該如期在12月初，公布針對中國產品的新關稅清單，下一步將會針對剩下的2570億美元的中國商品加徵關稅，而之前的2000億美元商品稅率將從10%提高到25%，清單公布後，60天的公眾意見徵詢期，關稅實施時間可能在2月初中國新年假期前後，此時中國也必定會採取相對提高關稅動作，中美貿易戰升到最高點。

美國白宮和中國外交部至今為止，都並未公布兩位領導人在阿根廷G20高峰會會面的具體行程，全球金融市場都被川普會的任何消息所左右，當然股市裡的多頭、空頭都會藉題發揮，藉由誇大消息面來營造獲利空間，G20高峰會召開之前，全球股市行情走勢似乎難脫震盪格局。

台股上周連四紅後，指數順利突破9900點，短線指數從跌破9500點，創下2017年2月以來一年多的新低，上週短短幾個交易日，指數又從低點回升超過400點，不少個別股票已經有2成以上的漲幅，萬點關前又近關情卻，賣壓明顯增大，市場氛圍有轉向保守態勢，也許美國期中、台灣九合一選舉結果可作短線操作題材來發揮，月底川習會結果才是後續的重點，保守一點就是待結果出來再做打算，否則難脱追高殺低的操作。