行政院︰假消息可怕如「大軍壓境」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國網軍仿效俄羅斯干預國外選舉模式，正對台灣九合一大選傾巢而出。行政院昨(3)日表示，中國網軍正在影響台灣選舉，已達到「大軍過境」的可怕程度。

此外學者也呼籲，中國欲扶植親中代理人的戰略非常明顯，政府應硬起來制定「反統戰法」保護國家安全。

《自由》報導，行政院近期密集召開多次會議，討論如何對抗及管理假消息，由政委羅秉成責成各部會盤點法規，全面防堵假消息亂台。

報導引述官員指出「連聲音檔都可以造假！」很多假消息幾乎不著痕跡，例如偽裝成台灣政府資訊，用三分真、七分假方式，且不侷限在文字或圖片，更進化到連聲音檔都有假。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡證實，假消息數量已經達到「大軍過境」可怕程度。她也說，對於防堵及納管假消息「政府不會拖」，但不會觸及言論自由的範圍。

《自由》引述台灣智庫諮詢委員董立文受訪說，中國操弄假消息是無庸置疑的，美國政府都查到中國網軍的部隊地址、番號。而中國現正干預台灣選舉，包含解放軍、文宣部及涉台系統都有網軍，以層出不窮假消息打擊政府及執政黨。

「立法遏止假消息是國際趨勢！」董立文強調，德國、美國已立法規範，新加坡、英國、法國、印度，都在國會成立特別委員會因應，台灣不能再以媒體自律、言論自由放任不管。

成功大學政治系教授梁文韜也說，太陽花學運、反服貿運動是台灣年輕人利用網路的反抗運動，中國也已摸透運作方式，近年投入大量網軍控制PTT，要來影響年輕人、中間選民意向。

他呼籲政府面對中國不能軟，應制定「反統戰法」，反制中國假消息流竄。