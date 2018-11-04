國安單位證實：中國「巨魔工廠」 拿台灣選舉練兵

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國假消息「攻」台，企圖影響台灣選舉？！有媒體報導，國安單位昨(3)日證實，中國已有自己的「巨魔工廠」，專門培養自媒體，在微博、臉書、YouTube頻道、推特等社群媒體建立帳號，對台灣展開「認知空間作戰」，今(2018)年底選舉首次練兵。

不過，中國真正目標在於2020年扶植親中政權，屆時網攻火力將比現在更猛烈。

《自由》今(4)日報導，中共解放軍在2015年底成立新軍種「解放軍戰略支援部隊」，任務內容包括情報、技術偵察、網路攻防等領域。引述知情人士分析，解放軍編制內網軍約30萬人，「五毛黨」則超過200萬人，中國早就把台灣當作網攻的試驗場，去(2017)年國安局每月遭到的網路攻擊，多達十萬起。

國安人士指出，俄羅斯網路水軍「巨魔工廠」，成功影響2016年美國總統大選，中國也早已建立自己的「巨魔工廠」。

國安系統發現，中國對台散布假消息，有固定的操作模式，即鎖定兩岸關係、軍事國防、蔡政府政策推行等議題，由中媒「環球時報」、「今日海峽」、「台海網」等先發動，其報導內容再經網軍、五毛黨剪輯製作成影音，透過PTT、臉書、LINE、YouTube等社群媒體轉傳。

據國安部門掌握，近期YouTube平台，出現許多簡體字影片對台放送，帳號「江湖百曉生」堪稱「頭號戰將」，有近3萬網友訂閱；檢視其內容，多是來自「環球時報」，攻擊對象主要是蔡英文總統，與美國總統川普。

國安人士指出，「江湖百曉生」在YouTube成立短短不到一年的時間，即製作939部影片，顯示背後有組織。

據悉「江湖百曉生」7月上傳的「中國統一就在當下」影片，點閱達41萬人次。此外「解放軍發動進攻，台灣同胞就可辦理身分證」影片，也有超過10萬人次點閱。台灣部分臉書用戶，分享該網站造假影片，對台灣有難以估計的影響。

近期YouTube平台，出現許多簡體字影片對台放送。翻攝網路