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菊島跨海馬拉松賽 2280位選手邊跑邊享受在地美食

By  台灣英文新聞－編輯
2018/11/04 17:08
菊島澎湖跨海馬拉松4日上午登場。

菊島澎湖跨海馬拉松4日上午登場。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）菊島澎湖跨海馬拉松今（4）日清晨登場，來自13個國家2280位選手跑在世界最美麗海灣的賽道上，所有選手還可在沿線的補給站品嚐在地特色美食。

延續去年首次「跨海+跳島 經典版離島馬拉松」及守護澎湖灣 為「世界最美麗海灣」而跑，路線行經西嶼（澎湖第2大島）、澎湖跨海大橋、白沙（第3大島）、中屯（第11大島）及最大的澎湖本島菊島。

來自13個國家2280位選手挑戰最強東北季風「逆風而跑」，42公里全馬男子組由香港梁頌偉以3小時3分3秒完成，全馬女子組由中國福建的謝瑞文獲得，成績為3小時53分29秒，至於21公里半馬的男子、女子組冠軍則分別由台灣的王弘彥與王惠君2人拿下，全馬、半馬的男女冠軍都各獲獎金新台幣1萬元。

菊島澎湖跨海馬拉松4日上午登場，來自13個國家的選手除了可以跑在世界最美麗海灣的賽道上，還可在沿線的補給站品嚐在地特色美食。（中央社）

所有參賽選手由西嶼漁翁島遊客中心，跨越澎湖跨海大橋、永安和中正等3橋，逆風而行，沿線欣賞最美麗海灣的海景，直到跑回終點馬公觀音亭，另觀音亭則有5公里的健走活動。

菊島澎湖跨海馬拉松賽最大的特色是在賽道的沿線設置12處補給站，提供土魠魚、小管、花枝丸、風茹茶、古早味粿、絲瓜、洋香瓜、嘉寶瓜與花生等各式各樣的澎湖在地的特色美食，選手在美麗海灣賽道進行路跑外，更可一路吃遍澎湖在地的美食。
馬拉松
菊島
澎湖

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