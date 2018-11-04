選民自首　彰化社頭村長候選人涉賄選遭收押

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）11月24日選舉投票倒數計時，選情與競爭日形緊繃。甚至傳出有候選人行賄選民。

彰化縣查賄昨(3)日晚再押1名村長候選人，累計已有北斗鎮1名鎮民代表、二林鎮1名鎮長和社頭鄉1名村長等3名候選人，涉嫌現金買票被收押。

綜合媒體報導，彰化社頭鄉某村長張姓候選人涉嫌將現金夾在文宣，以每票500至2000元行賄選民，尋求支持。

彰化地檢署獲報後，傳喚張姓候選人與10多名村民到案說明，許多村民聽到風聲擔心觸法，竟主動到案自首，交出賄款並接受訊問。除拒收或已返還，行賄現金都已扣案，共6500元。

據了解，張姓候選人否認自己曾現金買票的事情，因有多名選民認罪，檢察官何蕙君偵訊後，認為張姓候選人有串證之虞聲押，昨(3)日晚彰化地方法院法官審理後裁定羈押禁見。

彰化地方檢察署今（4)日表示，10月中旬獲報，轄內一名村長參選人為求選民支持，涉嫌以現金行賄，指派檢察官何蕙君指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局偵辦。

經縝密蒐證，2日由主任檢察官王銘仁率隊搜索參選人住處，查扣筆記本、文宣等證物，並傳喚選民到案。

檢方調查，張姓犯嫌參選村長，張嫌的女兒則參選同選區的鄉民代表，為求父女倆均順利當選，張嫌趁著向選民發放父女兩人選舉文宣品時，同時夾帶新台幣500元到2000元不等現鈔。張嫌雖然未明說，但暗示選民就是要同時支持他及他的女兒。

檢方表示，有選民當場拒收，或發現文宣內現金後退還給張嫌，更有10多名選民聽聞檢方正偵辦此案，立即到案自首並接受訊問。