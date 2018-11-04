MeToo全球延燒　勵馨30大戲《拾蒂》多元共融的彩虹正式登場

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「只有單獨的被一一抬起，天空才會出現一道彩虹！」勵馨基金會30周年大戲《拾蒂》昨（3）日登場，全劇共分八幕戲，綜合了性剝削與性侵害、親密關係暴力、目睹兒、生育、非預期懷孕 (young媽媽)、更年期、跨性別(男跨女)，每一幕以一種顏色表示，最後以彩虹的顏色象徵多元共融，吸引250名觀眾蒞臨觀賞。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，蒂，象徵女王，讓女性成為主體，歷經四年的努力，勵馨製作的舞台劇《拾蒂》，終於從首部曲、二部曲、三部曲，邁入今年的集大成菁華；未來《拾蒂》還有一個大願是發展成教案，推動到各社區和學校，同時也期許催生本土的#MeToo運動，讓所有性別免於壓迫。

紀惠容指出，去年從美國發起的#MeToo運動襲捲全球，《拾蒂》是台灣女人的故事，也是媲美國際名劇《陰道獨白》的台灣本土版時代大戲，此時推出正好呼應全球追求性別正義的浪潮，堪稱第三波婦運。

紀惠容表示，陰道是生命的出口與入口，台灣的陰道故事從雛妓、吧Girl、性受害者、未成年懷孕女孩、懷孕的女人、跨女、同志、約會受暴者、家暴受害者、目睹暴力兒、被亂倫者，勵馨在採集的過程中，感受他們故事裡的哀傷，與他們同哭，拭淚過程也佩服他們勇敢活了下來。陰道的磨難沒有打垮他們，反而讓他們再生，找到生命的出口。

未來勵馨計畫將《拾蒂》累積的十個劇本發展成教案，把劇本發展成教育讀本，推廣到學校與社區。#MeToo運動中凸顯出全球仍存在著許多性別與性侵害迷思，尤其在台灣更嚴重，讓受害者不敢出聲，顯示社會結構並沒有因為性平三法立法二十年而有所鬆動，更重要的是意識與價值觀的改變與革新，因此把《拾蒂》轉化成教案更凸顯出其時代意義。

錯過《拾蒂》3、4日演出的民眾別緊張，下周六日（10、11日）在高雄駁二正港小劇場演出3場，更多資訊歡迎上勵馨的官網及粉絲頁搜尋，一同響應 #MeToo運動，以及共同關注性/別暴力。