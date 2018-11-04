燒王船帶走瘟疫　「東港迎王祭典」3百萬人次觀看創紀錄

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）屏東縣「東港迎王平安祭典」今(4)日凌晨舉行「送王」儀式， 5點02分準時燒王船，恭送代天巡狩的千歲爺遊天河， 為三年一科連續8天的祭典劃下句點。

這項被文化部列為我國無形文化資產的民俗活動，也是南台灣規模最大的宗教盛事，吸引大批遊客聚集， 送王地點鎮海公園，湧入上萬人爭睹實況。

根據官方臉書，「東港東隆宮戊戌正科迎王平安祭典」今(107)年10月28日至11月 4日舉行，網路直播創下了三百萬人次觀看的紀錄。連續8天的祭典活動內容包括:

107.10.28（日）請水（請王），過火

107.10.29（一）遶境北區

107.10.30（二）遶境南區

107.10.31（三）遶境中區

107.11.01（四）遶境農區

107.11.02（五）王船法會

107.11.03（六）遷船遶境

107.11.04（日）送王（凌晨二時）

綜合聯合與中央社報導，今(4)日清晨5時，上萬民眾在海邊觀看造價新台幣760萬元的王船在熊熊烈火中焚化，歡送千歲爺回天庭，同時帶走瘟疫。

「東港迎王平安祭典」3年1科，祭典長達8天7夜，昨（3）日天王船遶境押煞逐疫後，晚間在東隆宮舉行「宴王」，招待這次「代天巡狩」的5位千歲爺，並舉行「和瘟押煞」儀式。

圖片來源:東港東隆宮官方臉書

圖片來源:東港東隆宮官方臉書

王船今凌晨從東隆宮遷移到東港鎮海公園海灘，凌晨2時許舉行「送王」儀式，工作人員先將金紙、物資、天庫及民眾在祭典中所戴象徵懺悔的犯人枷等固定於王船上。

接著王船組成員將桅杆及風帆依序組裝，升帥旗帥燈、揚風帆，代表5位千歲與中軍爺的令牌、轎前燈以及班頭神像等一一請送上船，在道士開水路儀式後，引燃鞭炮，點燃金紙，這一科造價760萬元的王船，被熊熊烈火中逐漸吞噬，也代表著「代天巡狩」5位千歲回天庭繳旨，同時帶走瘟疫。

東隆宮指出，王駕離境後，各寺廟、角頭都要偃旗息鼓，各自離去，轎班摘下魯笠帽，除了人員的交談聲，鑼鼓八音不再響起。

東隆宮表示，舊例規定，王駕離去3天中，鎮內不得有鐘鼓聲、戲曲聲、鞭炮聲，免得千歲爺誤以為地方信眾再度歡迎回駕，也要防止瘟神疫鬼尋跡而回。

「送王」儀式結束後幾天，東隆宮會宴請「七角頭」工作人員，並擲筊抽籤決定下一科的大總理及「七角頭」轎班負責的職務，下一科迎王平安祭的各項工作包括造王船等也將陸續展開，每科祭典籌備都要花3年的時間。

圖片來源:中央社