有東西被偷了？《竊欲場》控台藝文現況　藝術家浪漫幽默化紛爭

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）北投空場目前面臨租約到期並被迫搬遷的問題，為了紀念過去5年的營運，以及表達台灣藝術工作者所處的困境，推出最終表演《竊欲場》謝幕，將空場比擬為犯罪現場，邀請大家找出兇手，吸引破百人齊聚露天陽台觀賞。

《竊欲場》由台灣新生代藝術家們挑大樑演出，以讀劇、舞蹈、音樂形式演出，張元導演，讀劇演員包含侯欣佑、姚辰穎、陳尚亨，獨立舞踏許生翰、影像設計陳瑩身兼現場VJ，銀河藝廊負責聲音設計以及現場DJ。



讀劇表演由侯欣佑、姚辰穎、陳尚亨演出（圖/台灣英文新聞Lyla）



全身塗白的​獨立舞踏舞者許生翰演出（圖/台灣英文新聞Lyla）

讀劇故事由「我有一件很重要的東西被偷了」揭開序幕，將空場設定為一竊案現場，由3位偵查員負責調查，試圖找出遺失的物品，搭配藝術家充滿表情張力的語調，從慷慨激昂到最後無力機械式的結尾，最後以「已經是最後一次，坐在這裡看星星」結尾，浪漫的邀請觀眾抬頭看星空，雖然結局沒有產生明確的答案，但背後卻隱藏著百般的無奈。

主辦單位表示，讀劇看似荒誕的內容，卻透出空場團隊在晚期資本主義的運作邏輯下的無奈，閒置20年的空場房，因藝術團隊進駐而有了生機，沒想到因成功的運作模式竟成為被迫離開的主因，團隊進駐5年後，房東以租約到期為由收回場地，自創藝文團隊接手。



空場謝幕活動現場（圖/郭奕臣臉書）

與會者包含第一代負責人朱駿騰，第二代負責人黃偉倫，以及藝術總監郭奕臣，他們輪流上台致詞，並表示滿滿的不捨，但是卻不放棄希望。

表演的尾聲也特別舉辦掃描QR Code於網上留言的活動，邀請大家將想對空場說的話上傳到指定網址，其訊息皆被投射在大牆上，有網友表示，與其取名「空場」，下次可以叫「滿場」。雖然殘酷的事實讓大家心生不滿及不捨，但他們依舊選擇使用溫柔及幽默的方式面對下一步。

另外，空場正在替預計將於2019年出版的《空場一場空 2013-2018》紀念專刊募集資金，現場展出並販售藝術家義賣作品，並可於網路上認購。



《空場－場空 2013-2018》專刊募資義賣作品（圖/空場）



鄭柏潔攝影作品《voyage》，售價台幣NT$ 5,000（圖/空場）



Tim Budden作品《Synesthetic Garden》，售價台幣NT$ 4,500（圖/空場）