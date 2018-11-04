屏東表揚越籍新住民　努力學習獲肯定

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東縣頒發最佳學習獎給越籍新住民潘氏玉映，並表揚其優秀的學習表現。屏東家庭教育中心輔導開設成人教育班、補校課程，讓新住民與台灣早年失學者，都能到國中小上課，目前共約600多人就讀。

綜合媒體報導，目前共約600多人就讀家庭教育中心輔導開設的課程，參與者含成人、新住民及台灣早年失學者等。近日，屏東縣政府表揚學習成績亮眼的同學。

自由報導，獲得最佳學習獎的潘氏玉映，從越南嫁來台灣2年，就在高樹國小成教班、補校上學2年，這是因為疼惜她的另一半鄭玄宗，在她來台後馬上替她報名上學。「要將心比心！」鄭玄宗說，如果換了自己去越南生活，一定也是希望趕快把越語學好，才能很快融入當地。

潘氏玉映表示，現在補校每週一到週五晚上7點到9點上學，遇到不懂的地方，馬上問老師，或者帶回家讓先生教，先生也會幫她買補充教材，念了2年書下來，華語、台語都學到，真的好幸福，並覺得自己越來越愛台灣！

高樹國小校長艾旭毅說，高樹國小現有20多名新住民讀補校，她們不遲到不早退，每次上課都很認真，潘氏玉映在夫家支持下，更是努力求知，好學精神值得肯定。

今共有潘氏玉映等18名新住民獲最佳學習獎、6人獲溫馨家庭獎，縣府在家庭教育大觀園活動中表揚她們，由縣長潘孟安頒獎，現場還有新住民華語識字「新好聲音」歌唱大賽以及家庭教育宣導闖關，氣氛熱絡。

為讓屏東縣內新住民家庭在學業與工作之餘放鬆心情，屏東縣政府近日已於青少年中心舉行家庭教育大觀園活動，現場有新住民華語識字「新好聲音」歌唱大賽以及多項家庭教育宣導闖關活動，縣長潘孟安親自到場表揚24名新住民，頒發最佳學習獎、溫馨家庭獎及學校家庭教育工作評鑑績優學校等獎項。

頒獎活動中，獲「最佳學習獎」的陳玉蓉除積極參與新住民母語師培班、通譯培訓班、稀少語言導覽人員培訓班等課程，更學以致用回饋社會，在高屏地區數所國中小學擔任華語、越南語教師，也在移民署屏東縣服務站及高雄市三民區衛生所負責通譯服務，期能嘉惠更多新住民朋友及其子女。