最後五天！夢想家們倒數計時！新住民新二代築夢計畫徵件9日截止

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為協助新住民及其子女完成夢想，並幫助國人認識他們在這片土地上的用心付出與貢獻，內政部移民署今年再度辦理「新住民及其子女築夢計畫」影片徵件，由於報名踴躍，今移民署宣布延長收件截止日從10月31日延至11月9日，歡迎新住民及其子女共襄盛舉。

內政部移民署鼓勵新住民及新二代，透過拍攝影片展現對社會參與的熱情，及對家庭用心的付出貢獻，舉辦「第5屆新住民及其子女築夢計畫」，並將報名截止日期延長至11月9日止。

今年計畫主題題目自訂，但須與國內新住民及其子女之教育、家庭、文化、工作、社會服務、生活等議題有關。11月9日截止收件後，將由五位專業評審選出個人組15件、及家庭組10件共25組獲獎者，每組提供最高新台幣7萬元之築夢獎金，名單將在11月下旬公布，獲獎者的築夢期程預計在今年底12月至明年3月。

移民署希望藉由計畫的辦理增加大眾對新住民及其子女的瞭解與認識，提升尊重多元文化素養知能，並以生動活潑的方式，讓民眾感受政府照顧輔導新住民之用心。

去年度圓夢計畫得獎者陳長花女士，她的「我的蚵學家」夢想，是希望將家中養蚵事業轉型，透過安排遊客蚵棚巡禮、影片欣賞、蚵殼鑽孔、串蚵、剖蚵以及品嚐蚵等一系列導覽體驗，將家園和養蚵產業變成是嘉義縣東石的觀光景點之一，同時也希望藉此推廣東石蚵產，增加就業機會，使年輕人能回鄉發展，讓更多人知道白水湖這個小漁村，品嚐他們最鮮甜的鮮蚵。

甄選標準包括夢想可執行性占30%，夢想的創意性及是否能引發大眾對潛在問題之重視占25%，夢想是否具影響力及啓發性占25%，另夢想持續性占20%。

移民署歡迎符合資格之新住民及其子女，於報名期限內在本計畫線上報名系統(https://goo.gl/z4hhWs)先行申報，再將計畫書及報名表等相關證明資料以掛號至本署移民事務組「第5屆新住民及其子女築夢計畫活動小組」收，寄件地址「10066 臺北市中正區廣州街15號5樓」。