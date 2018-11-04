桃機新塔台神似「野柳女王頭」 　預定108年底啟用

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）桃園國際機場興建中的新塔台，結構體已完成，比一旁的舊塔台高大許多，且可隱約看出女王頭造型設計。

根據民航局飛航服務總台規畫，新塔台預計明(108)年中完工，明年底前啟用。

中央社4日引述民航局飛航服務總台長黃麗君說，新塔台是由法國設計團隊設計，造型靈感來自野柳女王頭(如下圖)，原本預計今年底完工。

野柳女王頭因經歷風化過程，在不同年代外型略有不同。中央社檔案照片

然而因為颱風、大雨等不可抗力因素影響施工進度，已經修正計畫，完工期延至明(108)年中，完工後還要測試，希望明年底前可以啟用。

桃機新塔台位在第1與第2航廈間(可參考下圖)，高度約62公尺，加上3公尺天線設施，高度比舊塔台高了19公尺。航管人員有360度無遮蔽視野，有助改善現在滑行道部分死角，提升飛安水準。

圖片來源: 桃園機場官方網站

桃園機場舊塔台在民國68年啟用，至今約40年，已很老舊，不但空間不足，視野也不佳。民航局推動改建，於105年7月動工。

根據桃機新塔台的設計規畫，未來面向第1航廈部分的屋頂是白色弧形狀，面對2航廈部分是金屬牆面，將是國家門戶地標的新亮點。

民航局統計，桃園機場剛啟用時，每天飛機起降大約100架次，現在平均每天690架次，連假期間超過700架次。

預估到2030年，每天起降可達1200架次，新塔台將可因應未來需求。