勞動部「衣啟飛翔」創客基地　新住民接訂單創品牌

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新住民盧怡面對突如其來的生活打擊，反而堅強振作，參加勞動部「衣啟飛翔創客基地」課程，學會打版服飾，接獲首筆訂單，努力創立新住民的手創品牌。

聯合報導，新住民盧宜10年前嫁到台灣，原本與先生過著幸福生活，卻因公公突然病倒，婆婆又失智，5年來為了照顧公婆，讓原本從事家電維修的先生，不堪長期精神壓力，罹患憂鬱症無法工作，家中經濟失去依靠，生活陷入困境，盧宜透過修習勞動部「衣啟飛翔創客基地」課程，學會打版服飾，還接獲第一筆訂單，讓她重燃希望，努力創立新住民的手創品牌。

35歲盧宜來自廣東潮汕，娘家經營服裝代工廠，國中畢業後為幫忙分擔家裡的工作，就沒再繼續升學，10年前嫁來台灣，與從事家電維修的先生定居新竹，生活幸福小康。但好景不常，身體健朗的公公突然病倒，經過氣切救治，終日只能臥床靠鼻胃管、氧氣管及抽痰維生，婆婆也在期間罹患失智症，長達5年盧宜與先生日夜照顧。

沒想到先生卻在公公病逝後，罹患重度憂鬱症，導致工作停擺，家中經濟陷入困境；只有國中畢業的盧宜為了方便照顧家人，利用時間到便利商店打工，或接些縫製豆漿濾袋的代工活，以支撐家庭經濟。

直到今年5月，盧宜透過報名新住民家庭服務中心的縫紉班，接觸到勞動部桃竹苗分署的「衣啟飛翔創客基地」，在擁有30年製作袋包類經驗的基地講師陳勝亮的指導下，讓原本就有縫紉底子的她，很快就學會袋包類的打版製作以及包包拉鍊、內裡、五金等副料的認識、採購與縫製技巧。

最令盧宜興奮地是，透過基地媒合，她不僅成功接下第一筆訂單，還能再基地免費使用機台接單生產，她也以代工廠出身的經驗，號召並鼓勵其他新住民姊妹學習機台縫紉，ㄧ起加入代工行列，用自己的技能養家活口，讓經濟無憂。

盧宜高興的說明，儘管目前的收入還只能維持溫飽，但能用自己的ㄧ技之長賺錢養家，讓她對未來充滿信心。未來還想組成工作室接單生產，創立屬於新住民的手創品牌。

勞動力發展署分署長賴家仁表示，根據內政部統計處的資料顯示，桃竹苗轄區的人口數約有376萬餘人，其中外籍及大陸配偶等新住民就佔了9萬6千餘人，如能將有就業意願的新住民透過職業訓練提升技能，並導入至彈性或部分工時人力，不僅可以讓新住民憑藉ㄧ技之長穩定就業，還能補足產業缺工，提高勞參率，一舉數得。