伊甸新住民義賣會　開設課程助交流舒壓

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）伊甸基金會與多個團體已於昨（3）日舉辦「樹造幸福 伊起傳愛」大型義賣會，其中，新二代參與培力課程，並盼未來能成為工程師和電競選手分擔沈重家計。

聯合報導，伊甸基金會為促進多元文化融合，與許多團體合辦大型義賣會，邀請新住民家庭到場義賣。其中，今年11歲的新二代小廷，一家７口經濟仰賴打零工的父親，今年小廷報名培力課程，學會架設遊戲的介紹網站，未來希望成為工程師和電競選手幫忙分擔家計。

出生於低收入戶家庭的小廷，一家7口的主要經濟全仰賴打零工為生的父親。印尼籍媽媽平時需照顧年邁的公婆及有中度心智障礙的小廷姊姊，因此父母時常無暇照顧小廷，但他不曾埋怨，還會協助媽媽一起照顧姊姊。

小廷媽媽在印尼的姐妹們介紹下，4年前開始參與伊甸新住民成長課程，學習瑜珈、有氧舞蹈等，並帶著姐弟倆參與親子律動班，也藉由課程讓自己獲得紓壓放鬆、認識各國姊妹的機會。

伊甸基金會副執行長何天元表示，台灣是新住民的第二個家，伊甸提供新住民家庭生活輔導、情緒支持及經濟協助等服務，希望能陪伴新住民家庭一起面對生活的所有挑戰。而國泰慈善基金會與伊甸基金會9年前推動「新住民二代培力課程」，培養新住民二代多元文化及生活智能等概念，發掘自己的專長與職涯興趣，激發新住民二代的自身優勢能力，有自信勇敢追逐夢想。

義賣所得扣除成本後，將全數用於關懷新住民家庭及新二代服務，歡迎有需求之新住民及其家人來電洽詢 (02)2230-0339。