基隆歡慶移民節　新住民著傳統服飾曼妙走秀

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「2018基隆移民節—基隆．我【新】愛的家」活動已於昨（3）日在文化中心大廳熱鬧登場，共有來自8個國家的新住民穿著華美的傳統特色服飾走秀表演，以及異國美食、手作、闖關互動攤位等，吸引許多市民扶老攜幼親子同樂。

特別到場與大家同歡的市長林右昌表示，基隆是台灣面向海洋、面向世界的重要城市，歷史上很多文化在這邊交融，現在更有許多來自各國的新住民朋友，融入基隆這個大家庭，基隆市特別把新住民服務中心改名為國際家庭中心，大家也都應該正名為台灣媳婦、基隆媳婦，大家都是基隆人。

林市長表示，市府自去（2017）年開始舉辦「基隆．我【新】愛的家」活動，因為基隆就是大家的家，也希望讓大家以自己母國的文化為傲，也讓下一代能夠認同，在文化融合的過程中，激盪出更多的火花，讓基隆的文化更豐富。

市府民政處表示，移民節是基隆市每年為新住民朋友精心規劃的活動，新住民漂洋過海，可能會有生活上的不易，基隆市超過1萬個新住民家庭，為了讓新住民更融入，市府也開辦許多課程、輔導，甚至是各種補助與福利，也有豐富的活動，其中一個就是基隆移民節，市府辦理許多活動，除了鼓勵民眾尊重、欣賞多元文化，更是要讓新住民們了解，基隆是心（新）愛的家。

基隆移民節是全基隆的盛會，基隆市民們也熱烈參加，各國精彩的傳統服飾走秀、特色舞蹈表演等都讓台下的民眾看得目不暇給。另外，基隆市政府也規畫了美食、手作、闖關互動攤位，最受民眾期待的就是異國美食攤，不管是來自廣西、印尼、泰國、越南、日本…等傳統美食，都深受大家喜愛。