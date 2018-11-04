台中花博首日遊客逾5萬 晚會絢麗精彩

台中花博周六開園首日就湧進超過5萬人次參觀，市府鐵路與接駁車的交通策略奏效，園區周邊交通順暢，花博晚會更聚集超過3萬人觀賞節目，為開園首日寫下絢麗一頁。

台中世界花卉博覽會3日起展出到民國108年4月24日，展區包括后里馬場及森林園區、外埔園區與豐原葫蘆墩公園，三大園區共布置650萬株以上各式植栽，預估展期可吸引800萬參觀人次、創造新台幣450億元以上產值。

周六上午花博開園後，民眾陸續進場，購票與驗票閘門口大致順暢。台中市政府統計，開園首日，花博后里森林與馬場園區入園人數3萬1300人次、外埔園區8800人次、豐原園區1萬2100人次，總計逾5.2萬人次。

台中市交通局長王義川表示，遊客中約3成搭乘台鐵到后里站與豐原站、有近5成是搭乘市府安排的12個接駁站停車轉乘，尤其麗寶樂園因為可以同時前往外埔與后里園區，最受歡迎。

交通局說，周六包括三條國道及通往園區的三豐路、甲后路、后科路、圓環北路、豐原大道等車流都相當順暢，並未塞車，顯示規劃台鐵、接駁車的輸運策略及執行相當成功與落實，呼籲遊客可多利用台鐵的準點與高運量，或搭乘接駁車前往，舒適又快速。

花博晚會則是開幕首日的重頭戲，傍晚5時由石虎家族見面會打頭陣，九天民俗技藝團、台灣特技團與國立台灣交響樂團接力演出，揭開活動的序曲，晚間7時總統蔡英文、行政院長賴清德、國際園藝生產者協會會長柏那德．歐斯克（Bernard Oosterom）到場為花博晚會開場。

接著來自五大洲的國內外37組藝人團隊，匯演回溯歷史古今的大型舞台劇，甚至將廟會文化帶上舞台，晚會現場充滿百合、玫瑰等大型造型氣球，充滿歡樂的氣氛，宛如一場繽紛的嘉年華會。

林佳龍致詞表示，籌辦台中花博過程中種種的挑戰，更堅定對生態保存和人文價值的信念，也感謝市府、參與的企業以及兩萬多名的志工的努力，台中花博「花現GNP」的精神將成為全球綠色意識的象徵。

晚會在台中市長林佳龍致詞時，工傷協會研究員賀光卍突然上台高舉白布條抗議，林佳龍暫停致詞，對觀眾說「讓我們給他一些掌聲，也聽聽他的訴求」，現場隨即響起一陣掌聲，賀男仍被警方帶離現場。

賀光卍受訪說，他是為在后里一家紙廠工作過勞死的勞工發聲，希望透過上台抗議，讓大眾重視超時過勞工作的危害；台中市政府勞工局長黃荷婷表示，有關民眾的陳情，市府會協助進一步瞭解並查明，勞動部職業安全衛生署也已主動介入、啟動疑似過勞調查。