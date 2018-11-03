達賴盼來台與科學家對談「現在是時候」 李遠哲：非常歡迎

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」今（3）日在達蘭薩拉大昭寺舉行最後一天的對談，西藏精神領袖達賴喇嘛表示，希望這是個開始，未來能繼續邀請華人科學家對談，他也表達在台灣舉辦對談的可能性，前中研院長李遠哲更對達賴說：「非常歡迎到台灣」。

現年83歲的達賴喇嘛在過去30年來多次與世界科學家對談，今年11月1日起與來自台灣的科學家展開為前三天的對話，中研院士李世昌、李定國、吳茂昆、牟中原等人出席。中央社報導，今天在對話結束後，達賴也為他們戴上哈達，表示謝意。

這三天對談主題為「時空的對稱性與量子物理」、「時空的對稱性與量子物理」、「地球永續發展的挑戰及機遇」等深度科學議題，達賴喇嘛不僅在對談中表現強烈的好奇心，更以佛法觀點回應。

達賴指出，他與西方科學家對話已持續超過30年，但與亞洲人想法比較接近，他更喜歡和亞洲科學家對談，未來也會繼續邀請華人科學家對談。李遠哲也回應期盼能與達賴喇嘛談全球暖化議題，同時也希望世界宗教領袖，可以跨越國界和社會階層發揮影響力。

達賴也說，以現在情況而言，中國內部沒有自由，所以他只能邀請來自台灣的科學家來對話，沒辦法邀請中國科學家，這種會議在台灣舉辦的可能性是有的，而現在是時候。

李遠哲也在對話閉幕前當面邀請達賴喇嘛訪台，李遠哲說：「我們當然歡迎您再度訪問台灣。」但對何時再度訪台，他說，在等待北京的正面訊號。