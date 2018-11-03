全臺首座循環建築　荷蘭國家館於臺中花博盛大開幕

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺中報導）臺中世界花卉博覽會於今（3）日盛大開幕，其中荷蘭國家館，不僅是全臺第一棟循環建築，也見證臺荷在循環經濟領域合作的里程碑。

位在后里森林園區的荷蘭國家館由46個臺荷政府、民間企業及學術機構共同打造而成，是此次臺中花博唯一搭建兩層樓的非永久常設館，也是臺灣第一棟循環建築。

荷蘭國家館的電力、電梯等設備，皆是以租代買，由臺荷企業提供，場館營建過程也以不破壞材料為原則，確保建築物拆除後，所有建材都能再次利用，例如建材使用由臺糖公司提供的工廠廢棄木材。

► 臺中花博荷蘭國家館（照片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處提供）

荷蘭國家館也將在明年4月臺中花博落幕後，成為全世界第一座拆除的重新利用的循環建築，屆時場館的材料將移師到臺糖的后里月眉糖廠重新設計建造成另一棟建築。

副總統陳建仁在今日開幕典禮致詞時表示，這座結合荷蘭政府、企業，以及臺灣產官學共同打造的荷蘭國家館，是「臺荷實質交流成果的最佳例證」。

陳副總統也指出，臺灣與荷蘭雖無正式邦交，但關係比邦交國更像「好朋友、好兄弟」，兩國在經濟、貿易、文化等方面的關係相當密切，「希望雙方未來能持續在農業科技、花卉產業及循環經濟等領域，持續強化雙邊交流與合作。」

臺中市長林佳龍則表示，臺中花博因為有荷蘭館而不一樣，我們希望臺中花博能把臺灣最好的呈現給全世界，也希望全世界將最好的帶來臺灣，「荷蘭館就是一個最好的例子。」

林佳龍今日也與荷蘭阿梅爾市長維溫德（Franc Weerwind）在陳副總統及荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）的見證下，共同簽署一份合作意向書，承諾臺中市也將參與由阿梅爾市預計於2022年主辦的世界園藝博覽會（Floriade）。

► 臺中市長林佳龍與荷蘭阿梅爾市長維溫德共同簽署合作意向書（照片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處提供）

林佳龍提及，「我相信在2022年之前，我們會有非常頻繁的交流，這個循環建築就是雙方合作的一個cornerstone（利基）。」

而此次帶了更大規模經濟訪問團，盼在臺中尋求更多合作夥伴的維溫德則表示，「我們在訪問臺中期間，會帶回靈感和想法，也希望能幫助荷蘭採取進一步措施。」

除了合作意向書，兩位市長以及諸多參與開幕典禮了臺荷貴賓，也一同簽署了聯合宣言《循環，就是現在！》，顯示兩國公私部門結盟投入循環經濟的決心。

紀維德提及，循環建築有許多發展潛能，因為全球有將近40%的都市廢棄物來自建築物。他表示，在臺灣及荷蘭，有很多循環建築的計畫已經啟動，「但還是需要所有的利益相關各方合作，以及更多的交流、在新的商業模式的結盟，才能發揮作用。」

► 荷蘭阿梅爾市長維溫德（左1）、副總統陳建仁（左2）、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（右2）、臺中市長林佳龍（右1）參觀臺中花博荷蘭國家館（照片來源：荷蘭貿易暨投資辦事處提供）