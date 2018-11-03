海外培力成果發表會  新住民子女展現活力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部今天舉行「新住民子女海外培力—暑假成果發表會」，邀請142位家長來自越南、印尼、泰國、美國等地的學生出席，分享國外體驗心得。內政部次長陳宗彥也到場共享培力成果，期許新住民善用多元文化背景，開拓台灣社會的新方向。

目前在台灣的新住民人數已超過53萬人，新住民子女約有41萬人，不僅是台灣推動新南向的生力軍，也是拓展國際發展的重要助力。因此，內政部新住民發展基金會自104年起，補助辦理「新住民子女海外培力計畫」。陳宗彥希望，孩子能藉由培力計畫，學會獨立思考、提升自信，並增加母語天份。

本年度活動共收到182件報名計畫，經甄選後，錄取65組142人，包含家庭組51組、親師組12組及社會服務組2組，依前往地區，每人補助新台幣3至7萬元，獲選者依照學習計畫，回到家長母國進行為期14天的學習體驗。

獲獎者中，嘉義縣溪口國小校長陳媺慈帶領師生一同前往黃懷嫻的母國越南，除體驗當地生活、學習越南國服製作流程，也觀察台越小學制度差異，並進一步建立姐妹校。陳宗彥認為，培力計畫不僅能凝聚家庭感情，也透過「親師組」的設立，讓學校老師更認識新住民子女原生國家的文化，「對教育第一現場更有幫助。」

移民署明年將持續辦理「108年新住民子女海外培力計畫」。內政部表示，未來將增設「同儕主題組」，鼓勵新住民子女與其同年齡的友人共同參與，讓培力計畫更豐富、更具溫度。而與會的立法委員林麗蟬也期望，新住民家長每年都能帶自己的孩子回鄉，連結兩國的語言和文化。