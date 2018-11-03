首屆法國白色野餐日　台北101聚1000人優雅登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣首屆國際白色野餐聚會（Le Déner en Blanc）由璐露野生活主辦，現場的所有顏色皆以白色為主，已於今（3）日下午台北101登場，在溫和的秋陽下享受一場時尚風格的戶外活動，共聚集近千人參與。

今（2018）年台北首度被正式授權成為「法國白色野餐國際組織」城市，重新定義新型態野餐文化。「白色野餐」源於1988年法國巴黎，至今已有30年的歷史，目前在世界各地近90個城市舉行，地點選於當地知名地標，然而，在活動開始前，地點都是被保密到家的。



大家一同開傘儀式，希望活動期間3點到6點皆為好天氣（圖/台灣英文新聞Lyla）

主辦單位璐露野生活表示，成千上萬的人穿著全身白色服裝，在城市最具代表性的地標，以最大的禮儀優雅的進行「白色野餐」聚會，目的是與該城市最美麗的地點，還有好朋友共享餐桌風景，體驗城市公共空間的藝術和價值。

台北市長柯文哲致詞時表示，繼10月的白晝之夜後，此次為今年台灣第二次與法國合辦大型活動。現在是以人為本的角度在思考都市規劃，如何有效的利用公共空間創造樂活生活，同時顧及城市美學及自然生態。台北有許多美麗地標值得國際看見，舉辦國際性白色野餐活動，能讓台北將這幾年蛻變的新風貌展現給全球。



台北市長柯文哲（右3）、主辦人璐露野（右2）一起揮舞白色手巾揭開序幕（圖/台灣英文新聞Lyla）

協辦的工園處表示，為籌備今年國際性活動，去年先與璐露野公司於北門廣場合辦國內場白色野餐日，藉由打破大眾對野餐刻板印象，將野餐生活帶至都會區，讓民眾有機會齊聚欣賞台北地景之美，活化城市公共空間。

璐露野生活表示，每個人嚴格以一席全白服裝出席盛典，不管是飾品，配件等都是全白，傳遞對於品味生活堅持的態度，每每獲得時尚圈人士高度讚賞，更是戶外生活全新的一個體驗。



參與者皆用心打扮美美出席，現場也舉辦造型比賽（圖/台灣英文新聞Lyla）

璐露野生活的創辦人璐露野，有「野餐女王」封號，從小就是一名愛好戶外活動者，憑藉個人對於美感的追求與生活品質的要求，漸漸翻轉民眾對於「戶外野餐」的舊觀念，讓更多人願意走出戶外，在自然的環境裡，透過自己精心佈置，享受美好休閒生活。

璐露野的努力獲媒體與粉絲的支持與鼓勵下，經過與法國組織審查官無數次的對話與溝通，終於讓台灣正式成為『法國白色野餐國際組織』授權國，並盼藉由『白色野餐』推動，讓台北城市行銷到國際，讓世界看見白色魅力，讓台北城市更美麗。

現場除了可與好友一起享用美食美酒，也規劃爵士樂團演出，並有多元風格市集，手沖咖啡示範等活動，預計明年11月2日舉辦第二屆的國際白色野餐盛宴。