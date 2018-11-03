(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中國一帶一路債務陷阱戰略最新消息。媒體報導，下一個要落入陷阱的國家，很可能就是急於尋求投資的東帝汶。

《亞洲時報》報導，雖然東帝汶自獨立以來，都和澳洲及前殖民母國印尼，保持良好關係，但最近該國自中國和香港進口之商品，愈來愈多，已成為其最大的貿易夥伴。

除了貿易外，根據報導，東帝汶最近也相當依賴中國企業，來為其建設基礎設施和政府辦公大廈。例如去（2017）年，中國港灣工程公司就幫東帝汶，建造了一個巨大的貨櫃港。

因此，《亞洲時報》介紹，最近東帝汶和中國，走得愈來愈近，前總統若澤·拉莫斯·奧爾塔（Jose Ramos-Horta）甚至稱，最近學界和媒體警告中國影響力過大，都是「不精確」的説法，並呼籲中國更積極思考，該如何加強幫助東帝汶發展。

對此，《亞洲時報》引述學者説法，表示近日東帝汶希望加快工業化，發展石油天然氣產業，需要金錢來源。雖然澳洲為了避免中國影響力過大，有提供部份金錢援助，但拉莫斯·奧爾塔曾向媒體表示，若澳洲不願意拿更多錢，東帝汶等太平洋小國，就會轉身去找別的國家，像是中國。

不過，報導介紹其他學者説法，表示東帝汶這些建設計劃的可行性，其實並不高，而中國當然也知道這點。然而，學者舉斯里蘭卡為例，表示就算最後這些建設計劃賠錢，中國也可以用自身債權人的地位，撈到許多好處，例如得到石油挖掘權，或是建造完全屬於中國的設施，因此警告東帝汶務必三思而後行。

東帝汶：澳洲再不給錢 我們就去找習近平