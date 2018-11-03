(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)土耳其日前關押美籍牧師，導致兩國關係緊張，甚至互相進行經濟制裁。不過，現在牧師已獲釋，兩國關係也轉回友好，並決定解除對彼此的制裁。

日本《NHK》報導，美國在當地時間昨（2）日，表示解除對土耳其法務部長和内政部長實施的制裁，解凍他們在美國的資產。

而土耳其也表示，接觸對美國司法部長及國土安全部長的制裁，顯示雙方關係改善。

不過，《NHK》提醒，美國對土耳其進口之鋼鐵加重的關稅，以及土耳其對美國酒類產品加重的關稅，並沒有因此解除。

有關土耳其囚禁美國牧師一事，請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/13 09:59）

日本《NHK》回顧，美國牧師安德魯·布倫森（Andrew Brunson），在前（2016）年因涉嫌參與未遂的政變，而遭土耳其政府軟禁，導致美國不滿，川普甚至在今年8月，因此對土耳其發動經濟制裁。

根據報導，當地時間昨日，土耳其法院正式判處布倫森3年1個月的有期徒刑，但有鑒於他已遭囚禁2年，因此決定立即將他釋放，允許他返回美國。

美國牧師安德魯·布倫森（Andrew Brunson）（白襯衫者）準備搭乘飛機離開土耳其（美聯社）

根據日本《時事通信》，布倫森在離開土耳其前，特別發佈聲明，感謝美國總統、政府、以及國會的支持。

對此，川普顯然感到十分滿意，還特別在推特上報告此消息，但外界關注，布倫森獲釋後，美國對土耳其的經濟制裁，是否會結束。

美土關係改善第一步？兩國互相解除制裁