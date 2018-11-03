聯合國將審中國人權 國際特赦籲關注新疆情況

（中央社台北3日電）聯合國人權理事會11月6日將對中國的人權紀錄進行第3輪審議。國際特赦組織2日發布新聞稿，敦促人權理事會要求中國，就大規模關押新疆穆斯林的情況作出真實回答。

國際特赦組織（Amnesty International）2日在官網刊登新聞稿強調，眾多證據顯示，北京當局大規模關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔後，中國政府從最初的強勢否認，轉變到改口將「再教育營」稱作「職業技能教育培訓中心」，並進行大力宣傳、頌揚。

國際特赦組織中國研究員潘嘉偉在新聞稿中表示，中國當局不應該利用宣傳來欺騙任何人。新疆再教育營「是充滿酷刑、虐待的地方」。聯合國人權理事會應向中國釋放「必須停止針對新疆的鎮壓行動」的明確訊息。

新疆再教育營今年夏季在聯合國人權會議上成為焦點，中國官方面對排山倒海而來的國際譴責聲浪，起初否認大規模關押維吾爾族人，近幾週開始統一口徑以「職業技能教育培訓」形容設施用途，宣稱目的是根除困擾新疆多年的「暴力極端主義」，卻始終不願透露營區總數和被關押人數。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）最新報告則顯示，曾被關押的維吾爾族人和家屬開始向國際媒體發聲之際，中國當局加快腳步擴建新疆拘留營區。其中28處營區近3年來面積擴大超過4倍。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1071103