西藏兒童村缺華師　盼台設獎學金出手相救

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）西藏兒童村（TCV）目前需要華文老師，也希望台灣的大學提供獎學金給西藏學生赴台就讀。

中央社報導，為照顧逃避中共政權統治而流離失所到印度的西藏兒童，西藏精神領袖達賴喇嘛的姐姐次仁達爾夫人，於1959年在達蘭薩拉設立西藏兒童村的前身西藏難民兒童託管所，從1960年轉為西藏兒童村後發展至今，已在印度從南到北擁有5所西藏兒童村（或稱兒童之家）、6間寄宿學校，迄今共有近5萬人從TCV的學校畢業。

西藏兒童村（TCV）總部董事長登桑多傑（Thupten Dorjee）告訴來自台灣和美國的華人科學家，由於達賴喇嘛正在推行中庸之道，希望漢藏和平相處，更鼓勵西藏的學生學習華文，甚至對西藏人而言學華文比英文還重要。

不過，登桑多傑表示，西藏兒童村畢業的學生雖然有人在大學修習華文課程，但西藏兒童村的華文老師師資短缺，很希望台灣可以協助。

登桑多傑說明，在西藏兒童村從幼兒園一直到高中畢業，雖然有畢業生拿到美國等國家的大學獎學金前往就讀，但迄今還沒有學生到台灣就讀。

登桑多傑也指出，如果西藏兒童村畢業生能獲得足以支應在台就讀開銷的獎學金，「那是我們所期待與歡迎的」。若西藏兒童村的學生能有機會到台灣就讀，最好能攻讀工程、電腦科學和醫療等專業。

參加「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」的前教育部長、中央研究院院士吳茂昆表示，台灣有許多大學都提供獎學金給外國學生，特別是政府正在推動新南向政策，並給予東南亞和印度學生更多獎學金，相信在印度的流亡藏人應有機會申請赴台就讀。