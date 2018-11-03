越南魔法媽媽吳觀妹　創實習平台助新住民創業

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）越南籍新住民吳觀妹，靠著獨立完成的企劃案，榮獲婦權基金會15萬元的創業獎金，進而打造南洋實習商店「魔法點心屋」，提供新住民實習機會累積創業經驗。

三立報導，越南籍新住民吳觀妹，之前在越南是從事白領階級的工作，曾經一度後悔嫁到台灣來，但是憑藉著堅毅和不服輸，認真學習考取證照，而且還自己寫企劃案，拿到婦權基金會15萬元的創業獎金。

吳觀妹使用該資金打造南洋實習商店「魔法點心屋」，讓希望擁有一技之長的新住民姐妹都可以來這家店實習，累積實戰經驗，好自己出去創業、經濟獨立。

越南新住民吳觀妹表示，講良心的，我真的從天堂掉到地獄這樣子。短短幾句話，道盡了吳觀妹在1999那年，一踏上台灣這片土地就幾乎想放棄的念頭，大家庭人多嘴雜，先生又剛好失業，自己也找不到理想的工作，但卻不願跟娘家說走投無路。

「魔法廚房」是個創業平台，吳觀妹當初也是從這裡出發，從原先甚麼都不會，如今中餐西點的證照都有，鹹的甜的都難不倒她。

越南新住民吳觀妹表示，其實這個廚房也不是為了賺錢，是為了協助大家姐妹。新住民姊妹們可以在這個廚房實習，把點心屋當成自己的店，觀妹協助這些媽媽們把基礎打穩，從不知所措到一身的幹練，觀妹很感謝這些用錢買不到的經驗，也學會面對人生的悲苦。

越南新住民吳觀妹說明，現在台灣對我就是我的第二個故鄉了。還好19年前觀妹選擇留了下來，勇敢的獅子座女人，靠著好面子和不斷的努力，撐起自己想要的好生活。

吳觀妹甚至帶領魔法廚房的魔法媽媽們，到鳳山婦幼青少年館的微風市集以及真愛碼頭擺攤，向民眾推廣異國美食，販賣所得金額，則捐出一成給善牧基金會做為新移民服務，剩下的款項則用來添購廚具，幾個月來市場反應不錯，還有台灣媽媽主動說要當義工，跟她們學做菜。

吳觀妹書名，利用家鄉的香料，並結合台灣的食材，研發出十多種新菜餚，就是希望將越南、印尼、泰國等文化融入台灣文化中，創造出一種新的、多元的美食饗宴，呈現給大家。找到合適店面，就可以讓更多民眾品嚐到臺灣與南洋結合的美食。