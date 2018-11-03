中國新住民張芳　堅強勤奮獲認同

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）已嫁來台灣18年的中國籍張芳，當時老夫少妻的婚姻不被看好，她卻用行動證明對婚姻與家庭的忠誠之外，不僅獨力扶養女兒，並投入醫院看護員的工作回饋台灣社會。

從安徽省嫁來台灣的張芳女士，當時老夫少妻被不少人在背後說閒話，然而，堅強的張芳用行動證明對婚姻與家庭的忠誠之外，更在幾年前老公過世後，憑藉著在榮服處職訓班習得的看護職能，投入醫院看護員的工作，獨力扶養一個念高中的女兒，將夫家撐起來。

台灣新生報報導，張芳回憶，民國89年挺著7個月身孕的肚子嫁來台灣，那年自己37歲，老公李紹英是海軍士官長退伍，當時已是76歲的「老竽仔」，許多老李的同袍與鄰居並不看好我們這段婚姻，總認為我不是為了錢，就是為了弄一張台灣身份證，才會願意嫁給年齡差距達40歲的「老竽仔」。

剛到台灣的張芳，面對左鄰右舍的冷言冷語，曾一度跟老公李紹英提出要回老家的想法，當時老公就說，不要管別人的瘋言瘋語，妳張芳是我老婆只要我信得過妳就好啦！

張芳聽完李紹英的話後，也毫不猶疑地跟老公表示，嫁來台灣，我並不是要享榮華富貴；要的只是一個安定溫暖的家庭生活！我張芳會自食其力打工賺錢，跟你老李一起把這個家給撐起來！

剛到台灣沒幾天，還挺著7、8個月身孕的張芳，就做起資源回收的工作，個性直率的張芳表示，住家社區總有些髒亂角落堆放不少廢棄雜物，愛乾淨的天性就四處問了附近鄰居，大家也都不知道是誰丟的，張芳就自行打掃整理乾淨，其中有一些廢棄壞損的鋁窗框架等，拿去資源回收也還換得千餘元。最重要的是，張芳主動維護清理社區環境的舉動，贏得了左鄰右舍的認同與敬佩。

老公李紹英往生離開張芳母女也有好一陣子，在張芳心中始終抱持一個對老公李紹英的感念，張芳表示，沒有老公李紹英就沒有今天的自己，是他給了我一個棲身落腳的地方，而我也會信守承諾把老李家的女兒帶好、帶大！