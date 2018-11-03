新住民餐飲查核評比　9成業者獲優極標章

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市衛生局針對新住民餐飲業、飲冰品業、老街、百貨美食街等查核評比食品安全，共489家業者獲頒「優級」、14家獲「良級」標章。

台灣新生報報導，新北市衛生局針對新住民餐飲業、飲冰品業、老街、早餐店與百貨美食街等查核評比食品安全，近日衛生局長林奇宏出席頒發獲「優級」店家與管理衛生人員，盼透過委外輔導新住民通過餐飲分級，新北市食品安全升級。

衛生局委託中華食品安全管制系統發展協會，專案輔導523家餐飲業者食品安全衛生自主管理，今年超過9成通過認證，489家獲頒「優級」、14家「良級」標章，共9家業者代表出席領獎。

其中，在汐止開店19年的銘記越南美食老闆吳坤玲表示，自己本身是越南華僑，爺爺以前是台灣駐越南外交官，奶奶是越南人，全家回台後因為爸爸很想念越南美食，因此開了這間店，對於食材料理用心之外，一直以來很重視食品的衛生與廚房餐具的清潔。

林奇宏指出，查核評比輔導內容包括食品業者登錄資料完整性、食材來源、衛生規範、以及提升人員衛生習慣與原物料管控等，同時輔導將食材資訊登錄於新北市食材登錄網站。

今年也編製中、泰、印及越文版本的「小型餐飲業自主管理手冊」，提供新住民店家衛生管理資訊，並針對未合格業者將持續輔導並稽查，讓食品安全衛生更升級。