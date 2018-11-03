新住民愛心公益路跑　康林盃聚3000跑者

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2018康林盃「融合新住民！我們都是一家人，愛心公益路跑」日前於台中市西屯區福科國中登場，結合新住民家庭穿著各國特色服裝造型競賽，聚集超過3,000人共襄盛舉。

中時報導，路跑活動日前於台中市西屯區福科國中舉行，其中，康林集團號召近500位同仁與家屬共同參與，由康林集團總裁李超群、台中市新移民女性家庭關懷協會理事長孫連禧，及台中市長候選人盧秀燕共同鳴槍。

此次，活動特色結合新住民各國特色服裝造型競賽，透過參賽者創意巧思與親子互動，讓來賓覺得新奇溫馨，也讓大家進一步瞭解各國民族特色，用接納與欣賞尊重多元的文化。

新住民子女人數逐年增加，新住民的議題需要更多人投注關懷，在發起人台中市新移民女性家庭關懷協會理事長孫連禧號召下，康林國際集團熱情投入主辦，希望透過公益路跑號召更多的人重視新住民議題，也鼓勵新住民家庭一起參與路跑活動。

活動結餘款項將捐給向日葵慈善基金會幫助新住民家庭，為遭遇清寒、急難的新住民及時助一臂之力，幫助新住民家庭。

康林集團總裁李超群表示，康林秉持厚德行善的核心價值，除了帶動全體同仁參與，更期望透過拋磚引玉，號召各界為回饋台灣社會盡一份心力，一同力行善為！

此外，活動還備有多樣紀念品，現場設有市集攤位，更準備了豐富的獎品提供參賽者抽獎，讓大家度過一個美好的下午。