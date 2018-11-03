新住民中台灣嘉年華　新二代成外交小尖兵

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院攜手觀光局以及移民署，舉辦「異鄉情定中台灣」嘉年華會，將於4日在南投市中興新村登場，盼吸引觀光客至中部旅遊。

綜合媒體報導，「異鄉情定中台灣」嘉年華會，今年最大的特色是全新開發新住民美食平台，彙整中、彰、投、苗4縣市的165家異國美食地圖，方便民眾透過美食地圖尋訪中台灣各式異國料理，現場也會邀請新住民第二代進行母語說故事比賽與視訊連線，希望新二代能成為台灣推廣新南向與國際交流最有力的外交尖兵。

行政院中部聯合服務中心整合中部4縣市觀光旅遊資源，與新住民特色美食，舉辦「異鄉情定中台灣」嘉年華會，將於4日在南投市中興新村登場；希望為觀光產業注入多元內涵 ，吸引更多遊客到中部旅遊。

邀請新住民團體帶來越南春捲與緬甸木瓜涼拌DIY，並進行越南、緬甸、柬埔寨、泰國、印尼等5國的傳統服飾國服秀，湯火聖、議員羅美玲、縣府觀光處科長黃山、移民署南投服務站專員邱銘正等貴賓體驗新住民美食，感受新住民文化的獨特風情魅力。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖表示，異鄉情定中台灣結合新住民文化，推廣中部4縣市觀光旅遊；當天並舉辦新住民第2代母語說故事比賽，希望他們將來成為推廣新南向政策，與國際交流的外交尖兵、民間大使。

湯火聖指出，當天將有20多家的新住民美食店家進駐，讓民眾一飽口福；還彙整中部4縣市共165家異國美食店家資訊，便利民眾透過美食地圖探訪異國風味料理。

南投縣議員羅美玲，也為馬來西亞新住民，她期許大家多了解新住民，感受新住民文化的獨特風情與魅力。